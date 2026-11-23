Столичната община и район "Триадица" стартираха обновяване на градинката при храма „Св. Георги Победоносец". То цели възстановяване на историческия ѝ облик, което не променя характера на пространството като недвижима културна ценност.
Ремонтът започва след проведена процедура за избор на изпълнител от район „Триадица", съобщават от пресцентъра на общината.
Предвидено е при ремонта да бъдат сменени компрометираните настилки по алеите и площадните пространства. Включено е и възстановяване на историческата чешма по оригиналния ѝ проект, въз основа на архивни снимки, както и обновяване пейки, кошчета, осветление и други елементи на градското обзавеждане, ново озеленяване, възстановяване на живия плет и ландшафтно оформление, съобразени с историческата композиция на градината.
Ще се изпълни и подобряване на пространствата около дърветата, включително оформяне на дървесните гнезда и бордюри. Новите дървета ще бъдат съобразени с характерните за парка видове. Планира се и реставрация и обновяване на детайли от парковата среда, така че да се запази автентичният облик на градината.
Дейностите са съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), тъй като градината и храмът имат статут на недвижими културни ценности. Ще бъде обновено и алейното осветление и изградено видеонаблюдение. Двете детски площадки също ще бъдат цялостно обновени.
Целта на проекта е възстановяване на историческата среда, както и подобряване на безопасността и приветливостта на парка за посетителите. Една от задачите е да бъде регламентиран и транспортния достъп до храма при провеждане на траурни церемонии.