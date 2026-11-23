Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) неутрализира престъпна група за набиране на момичета с цел сексуална експлоатация, съобщиха от дирекцията. Акцията е проведена на 18 ноември, арестувани са мъж на 42 години и жена на 38 години.

Според разследването те са действали в сговор от септември 2023 г. Досъдебното производство е образувано на 24.07.2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

Жертвите са били набирани през интернет по модела „lover boy“. След като спечелвал доверието на жертвите си, извършителят на престъплението ги принуждавал да „работят“ както в София, така и в други населени места в страната. Част от момичетата са били държани затворени в апартаменти, а двамата са упражнявали контрол върху тях и са събирали получените пари.

Двамата задържани са с повдигнати обвинения от Софийска градска прокуратура, която е поискала от съда постоянния им арест. Впоследствие спрямо жената е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 евро, тъй като е майка на малолетно дете, а мъжът е задържан под стража.

В хода на разследването са извършени разпити на свидетели, претърсвания, иззети са мобилни телефони, симкарти и множество документи, относими към престъпната дейност на групата, съобщават от прокуратурата.