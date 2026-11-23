Това е най-социалният бюджет. Например втората година майчинство, вдигането на регистрацията по ДДС, 30 млн. за младите лекари, 50 млн. за индустриални паркове, 50 млн. за детската болница, увеличаване на помощта за деца с увреждания, за деца, увеличаване на данъчните облекчения с 63% за първо, второ и трето дете, както и стипендиите за ученици.

Това заяви председателят на ПГ "Прогресивна България" Петър Витанов пред БТВ.

Той допълни, че би увеличил осигурителния праг много повече, отколкото го увеличава бюджета. Имам свое виждане и не говорим за удар по бизнеса, защото имаме компенсации за бизнеса. Критики ще има - това е ролята на опозицията, обясни Витанов.

"Ситуацията е тежка и се опитваме да провеждаме социална политика с насоченост към индустриална иконоика. Намаляването на публичните разходи спрямо БВП - от 43,5 на 39,6, числеността на държавната администрация - 5 хил. бройки ще бъдат съкратени - това са реални реформи", каза той.

"Прогресивна България има и ляво, и дясно крило. Бих нарекъл партията центристка. Има различни и прагматични хора - търсят се рационални решения", каза той.

Петър Витанов призна, че изборът на нов Висш съдебен съвет е било голямо изпитание, сързано с компромиси, но алтернативите не били по-добри.

"Смятам, че избрахме възможно най-добрия вариант. Това е историческо постижение, това беше част и от предизборните ни обещания, както и предпоставка за възстановяването на съдебната система", категоричен е Витанов.

"Времената на свръхполитизция на ВСС са отминали. Не мога да кажа, че тези хора няма да си променят вижданията след 6 месеца, но силно се надявам, тъй като моралът им не го предполага. Сериозно предизвикателство е изборът на главен прокурор", обясни Витанов.

"Дроновете, които удрят кораби в Черно море, най-вероятно са руски. С партньорите обаче правим разследване. Който и да удря, ефективният начин е да имаме примирие", допълни той и обясни, че България няма официална позиция дали ще участва в заема, който Европейския съюз ще даде на Украйна.

Витанов заяви, че през последните години имаме скрит дефицит в бюджета, а всички възможни буфери се билиа обрали.