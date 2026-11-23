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Досъдебно производство за изготвяне на документи с невярно съдържание и издаване на неистински решения на ТЕЛК се води под ръководството на Районната прокуратура в Разград, информираха оттам. Разследването обхваща три области – Разград, София и Враца, като основните процесуални действия са извършени в столицата.

Претърсени са девет обекта. Според събраните до момента данни в схемата е участвало лице, изпълнявало ролята на посредник. То е установено в село край Разград.

Разследващите продължават да събират доказателства и да изясняват съпричастността на множество лица към нерегламентираната дейност, както и конкретната им роля в схемата.

Работата по доказване и документиране на престъпната дейност по случая, ръководен от Районната прокуратура в Разград, продължава. Разследващите изясняват ролята на всички лица, за които има данни за съпричастност към схемата.