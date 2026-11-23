Пожела на кмета Димитър Иванов да доживее нейните години и още 10 отгоре

Община "Марица" се сдоби с трети столетник за годината, след като Стоянка Тодоров отпразнува юбилея си. Тя не е единственият дълголетник в семейството си - съпругът ѝ също е прехвърлил деветдесетте години, а техни роднини са достигнали близо до тази възраст. Радва се на две деца - Георги и Ангелина, на трима внуци и на четирима правнуци. Част от наследниците ѝ живеят в САЩ, съобщиха от Общината.

Животът на столетницата е преминал в неуморен труд. Години наред заедно със семейството си тя се е занимавала със земеделие. Всички в селото я познават като трудолюбива жена, но в характера ѝ има и много земна радост и топлота, защото животът ѝ не е само работа. Обича хубавата компания, вкусните кебапчета и студена бира.

Специални гости на тържеството ѝ бяха кметовете на Община "Марица" Димитър Иванов и на Скутаре Катя Тодорова. Той поднесе на баба Стоянка кошница с лакомства и парична сума, като приветства нея и семейството ѝ. "Сто години! Това е рядък празник и достолепна възраст, пред която всички можем само да се преклоним и да благодарим! Може би 2026-а е годината с най-много столетници в нашата община – цели трима. Вашата мъдрост, опит и любов към живота са източник на вдъхновение за всички нас. От възрастните хора винаги черпим опит и съвети и затова сме успявали. Виждам, че си се радвала на щастливи моменти и на успяло семейство. Поздравления за това и пожелавам още дълги години да бъдеш жива и здрава, да посрещаш всеки нов ден с усмивка на лицето, а душата и сърцето ти да бъдат изпълнени само с мир и любов", каза Иванов.

"За нас е истинска чест и гордост да ви поздравим за този вековен юбилей, баба Стояно, защото хора като вас са живата история и богатството на Скутаре. Пожелавам ви от сърце здраве, спокойни дни и още много поводи за радост сред вашето прекрасно и задружно семейство", добави Тодорова.

С характерния си дух и жизненост столетницата пък пожела на кмета на общината да доживее нейните години и още десет отгоре. След това рожденичката, правнукът ѝ Ивайло и Димитър Иванов духнаха заедно свещичките на тортата под аплодисментите на гостите.