Следващата стъпка е Гребната база - поставят наблюдаващо устройство през 500 метра

Нови камери следят за сигурността в централната част на Пловдив, включително по Главната улица, в квартал "Капана" и Стария град. Те са свързани с оперативния център на "Общинска охрана", откъдето служители наблюдават случващото се и реагират при нарушения, съобщиха от градската управа.

По думите на директора на общинското предприятие Добрин Карпузов системата помага за своевременното откриване на нарушения на обществения ред, престъпления и ситуации, които застрашават сигурността на гражданите. При установяване на нередност незабавно се изпраща патрул . Основната цел е да се предотвратяват противообществени прояви и хората да се чувстват по-спокойни в централните части на града.

Следващата стъпка е Гребната база също да бъде поставена под видеонаблюдение. Георги Калайджиев от дирекция "Спорт и младежки дейности" обясни, че инициативата е съвместна между тях и "Общинска охрана".

Работата по изграждането на мрежата вече е започнала. Предвижда се да бъдат монтирани камери през около 500 метра по протежението на Гребния канал, както и в района на Хангарите и при входа откъм Кулата. Така ще се осигури по-добър контрол върху една от най-посещаваните зони за спорт и разходки в Пловдив. Очаква се тази система да заработи до края на годината, ако метеорологичните условия позволят да се върви по план.

Междувременно от около месец на стадион "Пловдив" е осигурена и физическа охрана.