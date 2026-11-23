България, Полша, Литва и Германия стартират процедура за съвместен разследващ екип на палежите на Starlink. Това съобщава полското радио RMF FM. За целта прокурори от 4-те страни ще се срещнат в началото на декември.

Целта е съвместният разследващ екип да определи дали става дума за координирани действия на 1 група, ще идентифицира нейните механизми, пълния й състав и конкретни възложители. Извършителите на поредицата от атаки бяха идентифицирани като германски граждани с турски произход. В един от случаите - и сръбски. Има твърдения, че групата е действала от името на някое чуждестранно разузнаване, вероятно руското.

Връзката с Москва е в това, че Starlink, която осигурява интернет с помощта на наземни предаватели, се ползва от украинската армия за комуникация на фронта и при управлението на дронове. Литовските разследващи проверяват дали целта на нападенията е била да се наруши работата на мрежата в Европа и така Украйна да остане без интернет. Страната не може да разчита на традиционния начин за свързване с мрежата, защото инфраструктурата е повредена във войната. Затова ползва Starlink.

Когато потребителят изпрати заявка за достъп до мрежата, неговата терминална антена предава радиосигнал директно към прелитащ в орбита сателит. Космическият апарат действа като ретранслатор и незабавно пренасочва сигнала обратно към повърхността. Той го праща към специализиран наземен център, който е физически свързан с глобалната мрежа чрез оптични кабели с висок капацитет. Наземната станция обработва данните от интернет и ги връща по обратния маршрут през Космоса до крайния потребител. Точно тези базови станции стават жертва на саботажи.

19-годишните германци Тирпан Бейтула и Зека Ислам бяха задържани в Дуисбург на 26 октомври. Съоръженията на Starlink край село Плана бяха подпалени на 9 октомври около 22:55 ч. Само час и половина по-късно двамата вече са напуснали България с кола през ГКПП Калотина. У нас пристигнали през същия пункт минути преди 6 часа същата сутрин и не са отсядали никъде. Докато тече процедурата по издаването на европейски заповеди за арест, Тирпан и Зека влизат в Литва за поредния атентат срещу устройствата за независим интернет, които се ползват от армията за навигация на бойни средства за защита и нападения. Докато в България успешно са запалили 8 от антените, в Литва двамата се провалят.

Пристигнали там на 17 октомври. Около 2,30 часа, вече в нощта срещу 18 октомври, влезли в базата на компанията "Делска". От нея Starlink наема помещения. И там, както и в България, устройствата се ползват от армията на Украйна

Тирпан и Зека запалили антените, но охранител бързо забелязал пожара и успял да го изгаси още преди пристигането на огнеборците. Работата на 9-те антени, не е била прекъсвана, посочиха от литовската полиция след инцидента.

Според Бригинас, разследването е разкрило преки връзки между трите нападения срещу инфраструктурата на Starlink. Въпреки че палежът в Полша от 23 септември, е дело на други лица, полицията в Литва твърди, че тези извършители са свързани със заподозрените, участвали в атаките в страната и България. В Полша са задържани поне 4-ма във връзка с палежа.

Der Spiegel съобщи по-рано, че лицата, задържани в Полша във връзка с палежа срещу Starlink, са свързани с турска престъпна организация, известна като The Daltons. Според германското издание, предполагаемият лидер на групата, Бератджан Гьокдемир, е бил задържан в Русия през 2024 г., но впоследствие е освободен от руските власти и поставен под тяхна закрила. На 28 октомври беше съобщено, че 85 предполагаеми членове на „Далтън" са били задържани в Турция.