Откриха документ за изплатена 6000 лв. кръвнина за бебе на година и половина от село Мирово, починало в следствие на труса

На 7 декември се навършват 40 г. от най-разрушителното земетресение в новата ни история. Трусът от 5,7 по Рихтер в Стражица

срина градчето и остави здрави само 7 къщи

Епицентърът между Асеново и Мирово причинява тежки разрушения в тези две села, както и в Благоево, Бряговица, Николаево, Чапаево, съседния общински център Попово. Вече две поколения не познават ужаса на апокалипсиса, керваните москвичи и лади натоварени с покъщнина, които си тръгват, фургоните и съседските огньове по улиците, на които се греят ужасените хора. Въпреки това тук летоброенето се дели преди и след земетресението.

"Около 16,17 ч бях на покрива на къщата да почистя улуците и изведнъж, страхотен гръм! От земята излиза - все едно 100 оръдия гръмват едновременно. Тогава започна земетресението. Но 93-годишният Иван Колев

не да клати странично, а да подхвърля

Аз се обърнах назад и прегърнах комина. От къщите започнаха да падат цигли, падат и се трошат. Шум страхотен. Като свърши, как съм слязъл от къщата, не помня. Жена ми каза, че съм бил блед като смъртник. Започнаха да идват едни черни облаци над градчето. Извиках двамата синове и започнахме да препокриваме с други от една стопанска сграда, защото ако завали, ще наводнят къщата. Те и стените се напукаха, но в това време нямаше къде да отидем. Същата вечерта заваля сняг. На улицата накладохме съседски огън. Бяха изключили тока да не се запалят къщите, но градът светна от огньове и хората около тях."

Това си спомня 93-годишният Иван Колев, тогава председател на читалището, срутено след земетресението.

Съседки пенсионерки са запечатали в спомените си, че в онзи неделен следобед по телевизията вървял сериала "Капитан Петко войвода". Домакините с малките си деца били пред екраните.

"Нова къща бяхме построили. Живяхме в нея 3 месеца и се събори, защото нямаше земетръсни шайби. Тогава така се строеше. Слава богу успяхме да излезем. Качихме се на камиона, защото мъжът ми работеше във Велпапето (Заводът за производство на велпапе - б.а.) и отидохме в Камбурово при моите родители. Оставихме всичко, нито можеш да заключиш, нито нещо да прибереш", връща се в кошмара от преди десетилетия Малинка. Тя била лелка в детската градина. Градината също била опустошена от земетръса.

"Детето ми беше малко, преместихме се в Горна Оряховица,

родителите ми живяха на фургони

После, като построиха тези блокове, от общината го закупихме и се върнахме, но и те вече имат нужда от ремонт", допълва комшийката й.

Някои хора скачат от прозорците на падащите домове, за да се спасят. Нацепват се жилищните блокове в центъра, най-устойчив се оказва единственият 8-етажен. В разруха са двете училища, болницата, църквата, художествената галерия, гарата, читалището, цеховете на заводите, всичко.

В Стражица казват обаче, че погрешно се говори само за едно земетресение. Февруарски трус подготвил апокалипсиса от 7 декември 1986 г..

В 8,30 ч на 21 февруари 1986 г. епицентърът под Стражица се събужда. Денят е определен за официалното откриване на водопровода, който захранва града с вода от язовир "Йовковци". Събота е, но децата са на училище. Цялото население се събира пред училището, когато земята се разтърсва. Трусът не е силен - 3-3,5 по Рихтер, но е достатъчен

да се напукат стени, да паднат комини и паянтови постройки

После земята се успокоява и всички решават, че страшното е отминало, а то е било първото предупреждение за бедствието. Тогава в района започва да се говори за жилища, които да отговарят на сеизмичността. Отпускат се и държавни пари за ремонти на къщите. През лятото 6-хилядното население иззижда наново димоотводи и замазва пукнатини.

В близкото село Асеново първото земетресение уврежда фатално часовниковата кула на кметството. В края на годината строителите я вдигат отново, но бетонът още не е стегнал, когато удря декемврийският трус и всичко е на прах.

Две жертви, едната от които момиченце на година и половина, и четирима с тежки увреждания и ТЕЛК - за това свидетелстват документи, които е открила сегашната шефка на културата в Стражица Силвия Атанасова. Тя е взела втора магистратура по история във ВТУ с дипломна работа за земетресението.

"На 5 май 1987 г. е издаден документ от общината за по 3000 лв. обезщетения на двамата родители на момиченце от село Мирово, починало в следствие на земетресението. По 1500 лева са дадени на тримата наследници на 35-годишна жена също от Мирово, починала на следващия ден, вероятно от стрес. Обезщетени с по 100 лв. са и четирима освидетелствани за изгубена трудоспособност с ТЕЛК. На мъж от село Камен е отказано", пише в архивната докладна.

Няма детайли кой, как е пострадал и дали просто не са се възползвали от ситуацията с бедствието,

каквито съмнения витаят. Председателят на общинския съвет в Стражица Илиян Маринов

Защото цялата държава в този момент е впрегната да помага на Стражица. И до днес местните са убедени, че огромна роля за това има техният съгражданин и тогавашен министър на вътрешните работи Димитър Стоянов.

"Димитър Стоянов дойде още през нощта. Бил на концерт в Музикалния театър в София. Шофьорът му Методи отишъл и му прошепнал за бедствието в Стражица. Той скача веднага, само се обажда на жена си и тръгва за Стражица. В 1 ч през нощта пристигна в щаба - бяха опънали една военна палатка. Пристигна още един от ЦК на БКП като пълномощник, той денонощно стоеше тук", връща лентата 93-годишният дядо Иван, който освен председател на читалище е бил от партийната номенклатура в града.

В следващите месеци

трусовете са над 2000. В Стражица като огромна тромава композиция пристигат 1000 фургона

"Още на третия ден започнаха да пристигат фургони Денонощно идваха. И по цяла нощ на площада народът чака фургони, бият се кой да вземе. Имаше хора от общината, имаше и милиционери. Опитвахме да създадем организация най-напред да се дадат на семейства с малки деца. Това продължи около месец", спомня си Иван Колев.

Само в периода 12-15 декември, седмица след труса, са постъпили 2 489 261 лв. помощи от училища, предприятия, работнически колективи, общини, стопански, неправителствени организации. След създаването на Национален фонд за възстановяване на Стражица те са преведени в него, става ясно от изследването на Силвия Атанасова. Художествената галерия в Стражица

Всеки работещ в България дава по 10 лв. самооблагане

за националния обект.

Къщата на Иван, както повечето в градчето, е определена като опасна за обитаване. Около година семейството му живее във фургон пред напуканата сграда. В нея струпали багажа на едно по-сухо място. Във фургона нямало тоалетна и баня, в едно корито се поизмивали. Още усеща ледения ламаринен под. Оставиш ли бутилка вода долу - замръзва. После го настанили в апартамент - вдигнали цял квартал от панелни блокчета за 8 месеца. На мястото на отломките от съборени домове, израствали и временни сглобяеми къщички.

"Строителните организации работеха много активно. Игнат Раденков беше с 300 човека, Минчо Грозданов дойде от Смолян, доведе строителна бригада турци - 600 човека. Той ремонтира двете училища - денонощно работеха. С едни мощни военни прожектори осветяват площадката. Работеше се на три смени. Гимназията трябваше да бъде укрепена и ремонтирана за година и половина, той я направи за 6 месеца. На следващия октомври децата влязоха, а ги бяха пръснали - в Джулюница, в Камен, в Сушица", описва ситуацията от преди 4 десетилетия дядо Иван.

Правело се отчуждение на градини, къщи, дворове. Комисия минала, направили оценка на имотите. Сумите после приспаднали от стойността на новопостроените жилища. Тогава се ражда новият облик и първият градоустройствен план на селището. Определени са райони за интензивно застрояване, върху тях вдигали ниски кооперации, други по стопански способ сами си строили къщи в собствените имоти, но всички - със земетръсни шайби.

Над 1 млрд. лева е наляла държавата във възстановяването на града

Според местните обаче с държавните пари е можело да бъдат построени три Стражици, но голяма част от средствата са потънали. Изнасят се данни, че 368 къщи, построени до 1991 г., са на собственици, които не са имали жилища преди това.

След идването на демокрацията Иван Колев е изправен на съд с още петима за злоупотреба. Направили си къщи далеч над регламентираните квадратни метри на човек от домакинство.

Тогава в защитата му помогнала критична статия във в. "Борба" за тогавашния кмет Трифон Трифонов.

"Той бе направил зелени площи пред блоковете с магазини по централната улица и го заклеймяваха, че има над 630 недовършени къщи, а той похарчил на 1 млн. лв. за направата на улицата. Директно заявих пред съдията, че всеки е имал право да си избира архитектурен проект. Казах му: и вие елате в центъра на града, защото аз не мога всички да ги доведа във Велико Търново. Те са свидетели, че всеки е бил свободен да си избере каква къща иска и не е знаел този норматив, никой не го е спазвал. Така ги спасих, иначе щяхме много да плащаме", признава Иван Колев.

Така делото в Окръжния съд било прекратено. Инсталацията с часовника е на сградата на бившето АПК и напомня за земетресението.

До 1992 г. жилищният проблем в градчето е решен. Обновена е инфраструктурата и са оформени площади

Като паметник на разрухата стърчи художествената галерия. Когато е открита от Людмила Живкова през 1977 г., е била петата по големина на Балканския полуостров с революционния за онова време прозрачен покрив. платна и пластики на Димитър Казаков-Нерон, Никола Гецов и други автори са натъпкани в малка зала и в различни фондохранилища. Стражица още чака одобрението на проект, с който да я възроди. Земетресението на срива напълно и бащината къща на писателя Ангел Каралийчев.

По повод годишнината община Стражица организира възпоменателни прояви, с които ще изрази признателност към всички, подали ръка на пострадалото население в трудните дни след бедствието.

Откриване на паметна благодарствена плоча, посветена на националната солидарност и съпричастността на българския народ, както и на

тематична изложба „5,7 по Рихтер",

са акцентите. Чрез снимки, художествени творби и документални свидетелства изложбата ще върне посетителите към драматичните събития от 1986 г.и към усилията за възстановяването на града. Стражица ще отправи послание към следващите поколения – за паметта, благодарността, единството и силата на човешкия дух.

На 7 декември програмата ще започне в 16 ч с водосвет в храм "Рождество Богородично", отслужен от Великотърновския митрополит Григорий. Малко след него ще бъде открита и благодарствената плоча. Надписът гласи: "40 години по-късно... С признателност от Стражица и нейните жители към българския народ, подал ръка след разрушителното земетресение на 7 декември 1986 година. Бог да опазва Стражица и Отечеството – 7.12.2026 г."

В спортната зала в Стражица ще бъде открита изложбата "5,7 по Рихтер", в която чрез снимки, картини и вестници с публикации посетителите ще се върнат към трагедията, но и към добротата и съпричастността, обединили хиляди хора преди четири десетилетия. За пръв път ще прозвучи и специална песен за земетресението, текстът е по стихове на Иван Колев.