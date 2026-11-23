На 27 ноември от 17:30 ч. на площад „Жулиета Шишманова" със запалването на коледните светлини ще бъде дадено начало на рождественските празници в Несебър. Градът ще заблести в празнична премяна, изпълнена със светлина, настроение и очакване на най-красивото време от годината.

И тази година специално място в събитието имат най-малките жители и гости на града, за които Коледа е време на сбъднати желания и вълнуващи изненади. Община Несебър отново поставя децата в центъра на празника и им дава възможност лично да участват в украсяването на коледното дърво. Всеки малчуган ще може да добави украса и да остави собствен отпечатък в празничния облик на града, а елхата ще се превърне в символ на споделената радост и общото вълшебство.

Община Несебър кани всички да се присъединят към отброяването на последните секунди до запалването на светлините и началото на тържествата.