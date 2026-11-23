Президентът Илияна Йотова постави въпроса за необходимостта от мораториум върху бойните действия в Черно море по време на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър. Той е на посещение у нас по покана на министъра на отбраната Димитър Стоянов, който също участва в разговора на „Дондуков" 2.

„Войната в Украйна вече е в Черно море, създава рискове и заплахи за националната сигурност, за гражданите, за икономиката на България и на страните в региона, както и за продоволствената сигурност извън Европа", заяви държавният глава.

По думите на Йотова е необходимо колективно усилие в рамките на Европейския съюз и НАТО за предприемане на навременни и ефективни мерки, информираха от президентската пресслужба.

Президентът е представила предприетите действия и предложенията от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност на национално, регионално и европейско равнище, както и по отношение на партньорите ни от НАТО.

Зачестилите атаки с дронове в Черно море и сигурността на търговското корабоплаване са били обсъждани на срещата на върха на Европейския съюз, в съюзнически формати и в рамките на двустранни партньорства. Като пример за укрепване на сигурността по Източния фланг на НАТО Йотова е посочила възможностите за надграждане на мерките за засилена бдителност в рамките на операцията „Източен страж".

снимка: прессекретариат на президентството

Държавният глава е подчертала и българската позиция за необходимостта от усилия за мирни преговори за Украйна. Според нея траен и справедлив мир може да бъде постигнат само с участието на Украйна и Европейския съюз в преговорите.

В разговора е била засегната и темата за изграждането на отбранителните способности на Европейския съюз. Йотова е посочила необходимостта от координация между държавите членки в отбранителната индустрия, както и от по-тясно сътрудничество между ЕС и НАТО за засилване на сигурността на Алианса.

Стратегическото партньорство между България и САЩ също е било тема на срещата. Президентът е откроила перспективите за развитието му в областта на инфраструктурата, високите технологии, изкуствения интелект и енергетиката, в които страната ни има значителен потенциал.

Йотова е подчертала ключовата роля на България за развитието на инфраструктурни, енергийни и дигитални коридори през следващите години.