Министерството на правосъдието изпълни успешно мярката, заложена в управленската програма на правителството в раздел „Правосъдие“ - закриване на затвора в гр. Бобов дол поради силно амортизираната сграда и нецелесъобразността на бъдещи инвестиции. Мярката включва и преместването на лишените от свобода в затвора в с. Самораново. Считано от 20 ноември 2026 г., затворът в Бобов дол е официално закрит. Окончателното преместване на лишените от свобода и служителите в Самораново трябва да приключи до средата на декември.

Създадена е необходимата организация и координация между администрациите на двата затвора и местните структури на Главна дирекция „Охрана“ и МВР. Очакванията са приблизително 200 лишени от свобода поетапно да бъдат преместени в Самораново.

Със закриването се постигат и други резултати – от една страна разходите и администрацията на ГДИН се оптимизират, от друга - изпълняват се международни ангажименти, поети от държавата. Новият затворнически комплекс у нас бе построен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм, а сред изискванията бе въвеждането на т.нар. динамична сигурност в затворите. Динамичната сигурност представлява съвременен метод за управление на местата за лишаване от свобода, в който наред с физическата и организационната сигурност, основна роля се поставя на човешкото взаимодействие и активната комуникация между служителите и затворниците.

В затворническия комплекс в Самораново са изградени: затвор с капацитет за настаняване на 400 лишени от свобода, административна сграда, модерен учебен център за обучение и повишаване квалификацията на служителите на ГДИН, преходно отделение (halfway house), както и училище, промишлени цехове, игрище, параклис. Предвиден е и социален център, насочен към подкрепа на процесите на социална адаптация и устойчива реинтеграция.