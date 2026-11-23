"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Градската управа съветва хората да бъдат внимателни заради силния вятър, който е със скорост 12 метра в секунда

Община Пловдив призовава гражданите да бъдат внимателни тази вечер и утре заради силния вятър, придружен с дъжд. Измерената скорост към 17 часа е 12 метра в секунда, съобщиха от градската управа.

В общинското предприятие "Градини и паркове" и при дежурния в общината към този момент няма подадени сигнали, свързани със силния вятър.

Специалистите препоръчват гражданите да ограничат придвижването пеша на открито, да се пазят от падащи клони и предмети. Също така да не се паркират автомобилите под дървета, да се затварят прозорците, а саксиите и незакрепените предмети на балконите да бъдат прибрани.