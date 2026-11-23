София влиза в зимния сезон с 339 специализирани машини за снегопочистване, които ще бъдат проследявани в реално време чрез GPS устройства и датчици. Столичната община засилва контрола върху фирмите, ангажирани със зимното поддържане, а новите договори предвиждат по-високи санкции при неизпълнение на задълженията.

„Още в края на октомври започнахме подготовката, за да сме сигурни, че когато падне първият сняг, машините ще излязат навреме и всеки ще знае къде и какво трябва да направи", заяви кметът на София Васил Терзиев.

снимка: Столична община

Заместник-кметът по екология на Столичната община инж. Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов направиха финална проверка на готовността на екипите. Те присъстваха и на демонстрация на снегопочистваща техника и системата за GPS проследяване в една от базите на фирмите по чистота, съобщиха от Столична община.

Общо 339 специализирани машини ще бъдат на разположение през зимата. Сред тях са близо 170 снегорина, малогабаритни машини за кварталните улици, тротоарите и велоалеите, челни и мини челни товарачи, роторни снегорини, верижна техника и комбинирани багери.

снимка: Столична община

За зимните обработки са осигурени близо 24 000 тона натриев хлорид и калциев дихлорид. Допълнително са предвидени около 5000 тона пясък за поддържането на Природен парк „Витоша".

Определени са близо 50 местостоянки и точки за бърза реакция в различни части на града. При прогноза за снеговалеж техниката ще бъде предварително позиционирана. Изпълнителите вече са разпределили маршрутите и отговорниците за организацията на екипите.

Първи приоритет при снегопочистването ще бъдат трасетата на масовия градски транспорт, основните пътни артерии, общинските пътища и участъците с повишен риск от заледяване. След тях ще се обработват кварталните улици и вътрешнокварталната мрежа, спирките на градския транспорт, тротоарите, подходите към подлези и велоалеите.

„При прогноза за понижение на температурите и риск от заледяване се предвиждат превантивни обработки. Те се планират така, че да започнат преди засилването на сутрешния трафик, като последващи обработки се извършват при необходимост", обясни заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

Контролът върху работата на машините ще се осъществява в реално време от Столичния инспекторат. GPS устройствата ще показват движението на техниката, а датчиците, монтирани на греблата и разпръсквачите, ще дават информация дали и кога се извършват обработките.

снимка: Столична община

„За нас е важно да знаем не само с каква техника разполагат фирмите, но и дали тя работи по определените маршрути и дали обработките се извършват качествено и навреме. Ще следим изпълнението през целия сезон и при установени нарушения ще налагаме предвидените санкции", заяви директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

По-високи глоби са заложени в новите договори за зимно поддържане. Санкцията за непочистена спирка на градския транспорт се увеличава от 1000 на 1500 евро.

От 500 на 1000 евро нараства глобата за непочистени в определения срок велоалеи, подходи към подлези и метростанции, пешеходни пътеки и тротоари, както и за натрупани снежни маси около стволовете на дърветата.

Най-голямо е увеличението при непредставяне на изискуемата техника. За всяка липсваща машина санкцията вече ще бъде 5000 евро вместо досегашните 1000 евро.

От общината призовават гражданите, бизнеса и етажните собствености също да се включат в подготовката за зимата, като почистват прилежащите пространства пред домовете и офисите си, за да осигурят свободно и безопасно преминаване на пешеходците.