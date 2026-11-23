Заплахи срещу строителни работници и вандалски прояви са опитали да осуетят изграждането на открит фитнес и спортно игрище за учениците от 142. ОУ „Веселин Ханчев" и 203. ПЕГ „Свети Методий" в столичния район „Красно село". За случаите са уведомени органите на реда, съобщиха от Столичната община.

Още при започването на строителните дейности работниците били посрещнати със заплахи. През нощта пък всички ограждения на строителната площадка били премахнати и прибрани. Според общината подобни действия не само възпрепятстват работата, но и създават рискове за безопасността на обекта.

снимка: Столична община

От администрацията категорично осъдиха агресивните действия и опитите за спиране на проекта. Изграждането на спортните съоръжения е решение на проблем, за който общината е получила редица сигнали от родители на деца от двете училища.

Докато бъде построен новият учебен корпус с физкултурен салон, откритият фитнес и спортното игрище ще дадат възможност на учениците да спортуват и да провеждат часовете си по физическо възпитание в подходяща среда.

Проектът се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. След приключването на строителството съоръженията ще бъдат отворени и за жителите на района, така че инвестицията да носи полза не само на учениците, но и на цялата местна общност.

снимка: Столична община

„Няма да позволим агресията и вандалските прояви да ни спират да подобряваме градската среда, да създаваме повече възможности за спорт и да инвестираме в условията, в които учат и растат децата на София", заявиха от Столичната община.

Оттам признават, че строителните дейности могат да създават временни неудобства, но подчертават, че това не оправдава вандализъм, заплахи и посегателства върху имущество. Общината призова гражданите да изразяват несъгласието си по законен и конструктивен начин, без да възпрепятстват проекти в обществен интерес.