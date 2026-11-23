Десетки благоевградчани се събраха пред съдебната палата на мълчаливо бдение с искане за обективно разследване на смъртта на 16-годишната Ивана. Тя почина в нощта между 23 и 24 май и бе намерена мъртва на земята, паднала от петия етаж на блок в кв. "Струмско". Била е на гости при своя приятел Димитър Смилков. В апартамента са били още Александър Георгиев и Методий Симеонов. Бащата на Ивана Стойне Стойнев е категоричен, че дъщеря му е била убита в жилището и след това изхвърлена през прозореца. Бащата на 16-годишната Ивана снимка: Тони Маскръчка

Александър Георгиев има обвинение за умишлено убийство, но е на свобода. Срещу останалите двама няма повдигнати обвинения.

"Ще се борим докрай за справедливост и да бъдат наказани убийците на дъщеря ми. Днес разбрах, че делото е взето от Окръжна прокуратура-Благоевград и прехвърлено на Софийска градска прокуратура", каза бащата на Ивана. Бащата на 16-годишната Ивана снимка: Тони Маскръчка

Днес е той е викан за разпит в полицията, защото срещу него имало жалби от родителите на трите момчета, че ги е заплашвал. "Не съм ги заплашвал, а само съм ги питал защо убиха Ивана, защо крият истината", допълни Стойне Стойнев.

Той призова за бунт, за блокиране на цялата държава, за да има справедливост за всички пострадали. "Да организираме бунт на черните чували и всеки да постави на прозорците си такива, за да видят всички, че хората няма да търпят несправедливостта", каза той на събралите си граждани.

Майката на Ивана Наталия съобщи пред всички, че са имали среща с новия директор на полицията Красимир Кацаров. "Попитах го дали има замесени полицаи в наркоразпространението и той отговори "Да", каза Наталия Стойнева.

Родителите оставиха празната детска количка пред входа на съда, за да напомняла на магистраите ка всеки ден загиват деца