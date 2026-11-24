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Строителни фирми гледат да вземат сертификат за реставрация на културни паметници и наемат работници и от кол и въже, предупреди ученият

С реставрирани римски терми и кула курортният град отбеляза 50 г. археологически резерват

Два емблематични обекта от миналото - римските терми и севериозточната ъглова кула от крепостната стена на древния Диоклецианопол, се превърнаха в своеобразен венец при честванията на 50 г. от обявяването на Хисаря за национален археологически резерват.

Паметната дата е 19 ноември 1976 г. Тогава курортният град получава голямото признание. Годишнината бе ознаменувана тези дни с научна конференция и редица събития.

Малцина обаче знаят, че за да изглеждат в този вид двата обекта, стоят усилията на местния археологически музей, на общината и на инспектората към Министерството на културата. Доц. Димитър Маджаров с надписа, открит от него в римските терми СНИМКА: АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ ХИСАРЯ

Години продължиха археологическите проучвания

и последвалата реставрация. В термите се разкри древен надпис и помещение, изцяло в мрамор, с басейн в средата, което е играло роля и на светилище.

Директорът на музея доц. Митко Маджаров признава, че 30 г. е чакал появата на този надпис. Той съобщава за управителя на провинция Тракия Галоний Фронтон и за дарение, направено от Елиа Бендида и нейния съпруг Тит Флавий Патрокъл.

"Те са първожреци и правят това за здравето и благоденствието на императорското семейство", разясни тогава Маджаров. Документът е свързан и с императорския култ, който вероятно е бил практикуван в термите. Надписът показва още, че

това селище е било значимо още от II век

Реставрацията на термите обаче е коствала много усилия и дори нерви на археолозите и на местната власт. На провелата се от 18 до 20 ноември т.г. конференция доц. Маджаров постави сериозен проблем.

"Не е нормално бригадите, които работят по възстановяване на археологически паметници, да нямат понятие от антична зидария. Налагаше се лично да се катеря по скеле и много пъти да им обяснявам как се редят тухлите хоризонтално, а не вертикално по склона. Там, където не ми харесваше, прибягвахме до събаряне", разказва доц. Маджаров.

По думите му инспекторатът към Министерството на културата и общината са били информирани и плътно са застанали зад археолозите.

"Това не се наблюдава само в Хисаря, а е повсеместно. Фирми гледат да получат сертификат, че могат да извършват реставрация и консервация на недвижимо културно наследство. И събират работници от кол и въже. Някои, да речем, могат, но процентът е малък. Повечето нямат понятие", посочва проблема той. Прочутите "Камили" са емблемата на курортния град. СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

В резултат на намесата на специалистите двата обекта в Хисаря - римските терми и североизночната ъглова кула от крепостната стена, са направени по правилата.

Не е допуснато да се изгражда железен пешеходен мост над термите,

както и да се монтират тежки метални конструкции и площадки за наблюдения на кулата.

"Питах се кой архитект измисли тези неща. Неотдавна ходих в Констанца и видях при реставрация на техни антики какви поражения са нанесени. Помислих си дали не са били същите майстори, които бяха и при нас", чуди се археологът. Според него проблемът е сериозен и на него трябва да се посвети специална конференция.

"От недопускането да се осъществят на 100% първоначалните проектирания се получиха нови разкрития - в термите се откри нов басейн, както и детайли от мраморната облицовка. А на североизточната кула се появиха много важни данни за основите на крепостната стена", коментира доц. Маджаров, който също е отдал 50 г. от професионалния си път на проучванията в Хисаря.

Половин век от обявяването на града за национален археологически резерват беше предшествано от

спечелен проект от Министерството на културата "Бъдеще и минало"

По него са направени редица мероприятия. Парк "Момина сълза", където са разположени термите, е преобразен с ново осветление и колони.

Всяка събота и неделя около древните паметници могат да се видят тълпи от туристи, които разглеждат величието на древния Диоклецианопол.