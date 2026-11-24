Купуват им 38 хил. дози бяла захар, 340 кг кафе и ядки - зареждат бюфетите в парламента за 86 хил. евро

50 хил. евро за поддръжка на 7 рентгенови системи и 8 металдетектора

38 хиляди пакетчета от 4 г бяла захар, 180 кг кафе на зърна смес “Арабика” и “Робуста” и 160 кг чиста “Арабика”, както и 1200 капсули от същия сорт.

Това ще купуват за депутатите, става ясно от пусната обществена поръчка. Безкофеиновото е само 400 капсули и 20 кг на прах за еспресо. Ще бъдат доставени и 7000 пакетчета от по 2,5 грама суха сметана. Както и 225 литра пастьоризирано прясно мляко.

Поръчката е на обща стойност 86 хиляди евро без ДДС и включва още доставка на сокове, газирани напитки, лимони, бонбони, сурови и печени ядки и др. С тях се зареждат бюфетите и кафенетата в сградата на Народното събрание, които са няколко.

От чайовете най-търсен е българският, като поръчката ще е за 6600 пакетчета билков, плодов, каркаде и др. Ще има и по 2000 вида вносен - зелен и черен с плодов вкус. За подслаждане ще бъдат поръчани и 1700 броя малки еднократни кутийки с мед.

Депутатите явно най-много обичат сок от ябълка,

защото в поръчката той е в най-голямо количество - 245 литра. По 190 литра ще бъдат купени сокове от портокал и касис в кутии. А съгласно изискванията на наредбата за екологични изисквания към определените продукти от трите вида ще бъдат поръчани по 15 (от ябълката) и по 10 литра биосокове.

Освен това ще се прави доставка на

огромни количества шоколадови бонбони

- 800 броя кутии от по 200-250 грама и 600 броя от по 400-500 грама. А като ядки ще бъдат поръчани бадеми, лешници и кашу в различни разфасовки - от 80 до 200 грама, общо 2400 пакета.

С друга обществена поръчка пък Народното събрание определя сума от 51 хиляди без ДДС, за да поддържа в работен режим системите, с които се осъществява пропускателният режим в двете сгради - старата и новата на пл. “Княз Александър I”. Става въпрос за 7 на брой рентгенови системи и 8 металдетекторни рамки, предназначени за

контрол на ръчен багаж,

които са разположени по входовете на парламента и през тях минават всички, които искат да влязат в сградата. Тази техника трябва да получава извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт за срок от 24 месеца, а на 6 месеца ще се прави проверка.

Парламентът е заделил 50 хил. евро за сервизна поддръжка за 7 рентгенови системи и 8 металдетекторни рамки, разположени по входовете на двете сгради.

Става въпрос за превантивно техническо обслужване, общ дозиметричен контрол и диагностика, ремонт и настройка на техническите параметри. И тъй като този вид техника работи с Х (рентгенови) лъчи, обслужването трябва да се извършва при спазване на изискванията на Агенцията за ядрено регулиране за сервиз на апарати,

работещи с източници на йонизиращо лъчение,

и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, както и съгласно инструкциите за поддържане и сервизиране, дадени от производителя. Техническото обслужване трябва да се изпълнява от минимум 2 лица, сертифицирани от производителя на рентгеновите системи и металдетекторните рамки или от оторизирано от него лице.