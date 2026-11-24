Кметът Димитър Николов предлага надграждане на скулптурата по идея на писателската общност в града

Паметникът на Христо Фотев в Морската градина на Бургас ще бъде разширен композиционно със статуя на жена. Това ще стане, ако общинският съвет подкрепи докладната от кмета Димитър Николов. Предложението за композиционно разширение на монумента е на писателската общност в града.

"Идеята е към вече съществуващата фигура да се добавят женска - олицетворение на музата, каменен блок със заглавие "Поетът и музата", места за сядане, свързващи елементи и подходящо осветление", казва кметът в докладната си.

Неслучайно като допълнение към скулптурата е избрана жена, тъй като освен поет на морето и свободата Фотев възпява и любовта. Той пише за жените с пламенност и нежност, като вплита в стиховете си и лични преживявания. Една от най-емблематичните му творби - "Колко си хубава", е ода на любовта и женската красота, вълнуваща поколения българи. Кметът на Бургас Димитър Николов

Паметникът на големия Христо Фотев бе открит през 2007 г. - 5 г. след смъртта му. Скулптурата е дело на Никола Станчев и Росица Йовчева. Изобразява поета, приседнал под стара смокиня - дървото на мъдростта, с лице към морето.

Според инициатори композиционното надграждане още повече ще засили въздействието на монумента и ще обогати парковата среда. По техни изчисления за разширението на паметника ще са необходими 106 723 евро, като средствата ще бъдат осигурени чрез дарения.

Под инициативната група за композиционното надграждане на паметника са се разписали театралният режисьор Симеон Димитров, художникът Иван Бахчеванов, кинодокументалистът Христо Димитров - Хиндо, филологът и поет Светлана Лазарова, изкуствоведът Пенка Седларска и режисьорът Христо Симеонов.