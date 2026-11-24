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За 8-а поредна година община Бургас организира кампанията за определяне на носителите на престижната награда "Ученик на годината". Всеки може да подкрепи своите фаворити сред номинираните ученици, които със своите постижения в науката, изкуството и спорта прославят Бургас.

Инициативата е част от общинската програма "Бургаски деца" и има за цел да насърчава и подкрепя младите хора с изявени способности и високи резултати. Отличията ще бъдат връчени на официална церемония в навечерието на празника на Бургас - Никулден.

Според приетите от общинския съвет правила номинациите се правят от директорите на училищата на територията на града или от експертната комисия.

Тази година кандидатите се състезават в 4 категории, всяка от които е разделена на 3 възрастови групи: I–IV, V–VII и VIII–XII клас. Призовете са за "Изкуства", "Математика и природни науки", "Хуманитарни науки", "Спорт".

Победителите във всяка категория и възрастова група ще бъдат определени въз основа на резултатите от онлайн гласуването. Всеки желаещ може да даде своя глас на платформата https://ug.burgas.bg/

Гласуването е еднократно във всяка категория и възрастова група и ще продължи до 12 ч на 29 ноември 2026 г.

За да бъде отчетен гласът, е необходимо да бъде посочен валиден електронен адрес. На него ще бъде изпратен линк за потвърждение, чрез който гласуването се финализира. Непотвърдените гласове няма да бъдат зачитани.