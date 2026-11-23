От СДВР отричат роднина полицай да е прикривал случая

Блудство с друго момиче е имало повече от месец преди скандалните видеа от купона на 31 октомври, който от миналата седмица е една от най-обсъжданите теми в държавата. Случаят е от 21 септември и е дело на момчета от същата компания.

За него се разбрало по време на работата по станалия скандално известен клип, на който се вижда как няколко момчета принуждават девойка да им прави орална любов. Засега няма нови задържани, проверката продължава.

Сигнал в полицията не е бил подаван. Оплакване няма и за партито от 31 октомври. В СДВР разбрали на 18 ноември. Ден по-рано полицаи от Първо районно управление попаднали на клиповете в телеграм. Затова информирали колегите си в дирекцията, които се занимават с детска престъпност, обясни шефът на СДВР Николай Пелтеков.

Той разказа, че след детска дискотека в апартамент отишли 4 момичета и 9 момчета. Една от девойките е дъщеря на собственичката на жилището. Именно тя отворила вратата, когато на място бил пратен патрул заради оплакване за шум. Заедно с нея било и пълнолетно момче. Екипът отишъл на място след 3 други сигнала за престъпления. Полицаите казали, че са проверили само двамата на входа и са ги предупредили да не вдигат шум. Има обаче информация, че са влезли и в жилището. Затова Пелтеков е разпоредил проверка. Тя ще обхване приемането и обработването на сигнала, изпращането на патрула и действията на служителите на адреса. Ще бъдат изискани данни от системата 112 и друга техническа информация. Шефът на СДВР бе категоричен, че няма да допуска формално изпълнение на служебните задължения или неглижиране на сигнали.

След като разбрали за блудството, от СДВР задържали четирима души - трима непълнолетни и младеж на 18 години. Само последният не е обвинен. Пелтеков категорично отрече сред младежите на партито да е имало такъв с роднина полицай, който да го е подучил какво да говори и да е опитал да прикрие случая. Такива информации циркулират в социалните мрежи.

По данни на СДВР на партито е имало много алкохол. Полицията не разполага с информация момичето да е било упоено. В ТикТок се появи клип, на който се твърди, че говори именно жертвата.

“Спомням си само това, което съм видяла от видеата, защото ми казват, че са ми сложили нещо в чашата, като съм пила. Не помня почти нищо. Знам само това, което са ми разказвали”, казва тя.

Момичето посочва, че според нея е била упоена. Причината - и преди била пила, но не се чувствала така. В апартамента ѝ дали чаша водка. Девойката е разпитана.

Докато работели по случая с блудството, от СДВР попаднали и на трети клип. На него момче стреля по момиче с газов пистолет. Насилникът е задържан, а случаят е докладван на прокуратурата. Той е от средата на октомври - преди блудството.

Единият задържан е криминално проявен за кражба. Дори през август е имало предложение да бъде настанен във възпитателно училище. Решението обаче се обжалва.

През уикенда се появиха клипове как част от присъстващите на партито са бити.

“Към момента не са установени данни за упражнено насилие или заплахи спрямо свидетели или обвиняеми във връзка с дадените от тях показания”, каза Пелтеков. Освен свидетелите едно от обвинените момчета е било пребито, преди да бъде задържано. То било нападнато в училище. Съучениците му го разпознали от клипа и решили да го накажат. Малко след това момчето е задържано.

То и двамата му приятели бяха оставени в ареста от Софийския районен съд. Заседанието протече при закрити врата, а младежите могат да обжалват. В социалните мрежи се появиха техни снимки. На кадрите момчетата позират с фланелки на един от столичните грандове. От агитката се отрекоха от младежите. По данни на “24 часа” те наистина не са били част от фракция, а са парадирали с това пред познати, за да си придават важност.

