За пари двамата разпространявали и порноклипове

Мъчителите на животни Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които са печелили пари от клиповете с убийствата, ще лежат по 6 г. в затвора, реши Софийският градски съд. Те бяха задържани през март м.г. заради зверствата и още са зад решетките. По делото срещу тях са доказани 19 случая на убийства на животни, кадрите от които са продавали на извратени клиенти, както и снимането на 12 порноклипа през 2023 и 2024 г.

Габриела е била особено жестока към животните, става ясно от присъдата.

“Приковала морското свинче с пирони за четирите лапи върху дървена дъска, промушвала многократно главата на животното с острата част на тока на обувката си, изкормила го с нож, а след умъртвяването му го мачкала продължително с токчетата на обувката си.” Това е едно от издевателствата на Габриела, описано в присъдата. Красимир снимал гаврите.

Описан е особено жесток случай с убийството на два заека. Облечена в садо-мазо костюм, и тях пробождала с острите си токчета. Дупчила ги по главите и телата. След това извадила очите им с ножица и рязала части от труповете им, докато ги умъртви. Повечето издевателства приключват с размазване на животните на специален ламиниран паркет в студиото на извратеняците.

Описани са и няколко случая с убийства на котки извън студиото им. За целта лапите на животните били залепяни с тиксо, за да не бягат. След това Габриела сядала зад волана на колата си и ги прегазвала с гумите. В друга сцена по желание на клиент извадила очите на котенце с ноктите си. Вкъщи в банята пък мъчила друго животно с електрошок, преди да го убие.

Издевателствата над животните ставали все по-жестоки. Два заека загубили живота си по особено мъчителен начин през април 2024 г. Първо Габриела горила очите на единия с цигара, докато другият гледал завързан. После извадила очите му и започнала да го реже с мачете. Накрая го обезглавила. След това извадила двете очи на другия заек и го мачкала с подметките си.

Зверствата станаха известни, след като неправителствена организация подаде сигнал, че садистични видеа се разпространяват в платени сайтове за възрастни.

Делото срещу садистите се гледа при закрити врата заради зверствата. Повечето заседания бяха съпроводени с протести пред съда на защитници на животните.

Двамата също така разпространявали и порновидеа. На тях Красимир бил с маска на главата с отвори на очите и устата, гол или полугол. На кадрите облизвал мръсните кървави ботуши на Габриела, а след това тя го мачкала с тях. На други кадри го биела с камшик. От присъдата става ясно, че на порноклиповете е имало още една жена.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд. В момента двамата са в ареста, като времето зад решетките от 13 март 2025 г. досега ще им се приспадне от наказанието.

