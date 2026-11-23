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Силният вятър с пориви до 100 км/ч наложи активирането на системата за ранно предупреждение BG-ALERT в Сливен. Областният управител призова жителите да бъдат особено внимателни при придвижване на открито и шофиране.

„Придвижвайте се с повишено внимание около дървета и сгради. Възможност за падащи клони и предмети. Управлението на МПС да е с повишено внимание и намалена скорост", предупреди той.

Бурният вятър вече причини щети в няколко населени места. В центъра на Ямбол поривите откъснаха скеле, поставено за санирането на жилищен блок. Инцидентът е станал на голям булевард в града, информира bTV.

В района на Гурково силният вятър е преобърнал празно ремарке на товарен автомобил. Инцидентът е станал на Подбалканския път Сливен – Казанлък, при разклона за Гурково.