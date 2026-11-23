Завръщането на НАТО към основната му мисия – да гарантира сигурността на страните членки, е от ключово значение за стабилността в региона. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър в Министерския съвет. В разговора участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов, съобщиха от Министерски съвет.

Радев подчерта последователните усилия на България за укрепване и развитие на отбранителните си способности, както и приноса на страната за сигурността в региона въпреки финансовите ограничения.

Това е ангажимент на правителството както към сигурността на българските граждани, така и към общата сигурност на съюзниците ни, посочи министър-председателят.

Сред основните теми на разговора беше сигурността в Черно море и значението на свободното корабоплаване в региона. Обсъдена беше и модернизацията на Българските въоръжени сили, както и същественият принос на САЩ в този процес.

Румен Радев изтъкна необходимостта от засилване на индустриалното сътрудничество между България и САЩ и от по-активен обмен на опит при модернизацията и придобиването на нова отбранителна техника за Българската армия.