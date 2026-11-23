Комисията е приела, че той е отсъствал от работа без правно основание повече от месец през 2025 г.

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна прекрати предсрочно пълномощията на кмета на града Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор.

Решението е взето след проверка по два сигнала, подадени в началото на ноември 2025 г., и разглеждане на писменото възражение на кмета.

Първият сигнал е подаден от Дамян Христов на 3 ноември. Към него е приложена разпечатка с публикации на изявления на заместник-кмет на общината. Христов настоява ОИК да извърши проверка и при установяване на основания да предприеме действия за прекратяване на пълномощията на Коцев.

Ден по-късно – на 4 ноември, в комисията е внесен и сигнал от Биляна Якова-Атанасова. В него се твърди, че кметът е ползвал отпуск незаконосъобразно. Подателката иска ОИК да установи, че към 1 август 2025 г. Коцев неоснователно не изпълнява задълженията си, и да прекрати пълномощията му.

Тъй като двата сигнала се отнасят до едни и същи обстоятелства, ОИК решава да провери всички отсъствия на кмета от работното му място за периода от 1 януари 2025 г. до приключване на проверката. Комисията трябва да установи и правните основания за всяко от тях, както и дали евентуално неоснователно отсъствие е продължило повече от месец. Проверката е по чл. 42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

За целта ОИК изисква документи от Община Варна. Получени са заверени копия на заповедите за заместване на Коцев за периода от началото на годината до 11 ноември, както и справка за отсъствията му. Впоследствие общината изпраща коригирана справка с посочени основания за отсъствията, работни фишове за заплатите от януари до октомври и информация за полагаемия и използвания от кмета отпуск.

От Общинския съвет са предоставени и документи, свързани с допълнителния годишен платен отпуск на кмета, както и решението, с което 15 август 2025 г. е обявен за празничен и неприсъствен ден на територията на общината по повод Деня на Варна.

ОИК е поискала информация и от Териториалната дирекция на НАП във Варна. Оттам са отговорили, че необходимите данни се намират при осигурителя – Община Варна, която вече ги е предоставила на комисията.

На 14 ноември Коцев е бил лично уведомен за събраните доказателства и му е дадена възможност да представи писмено възражение в тридневен срок.

На 18 ноември в ОИК е постъпило възражение от кмета чрез адвоката му Марин Пандов. В него Коцев оспорва наличието на основания за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Според защитата справките на общината показват, че кметът е ползвал отпуск, на който има право съгласно Конституцията, правото на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека. Във възражението се посочва още, че дори по време на задържането си под стража Коцев е съдействал постоянно и е участвал във вземането на важните решения, свързани с работата на общината, съобразно условията на задържането.

Възражението излага тезата, че след изчерпване на платения годишен отпуск за 2025 г. кметът е използвал неизползвани дни от предходната година, а след това и неплатен отпуск, разрешен от Кодекса на труда.

Защитата твърди, че „неоснователно отсъствие" означава единствено отсъствие без правно основание, произтичащо от нежелание на кмета да изпълнява служебните си задължения или от поставяне на други ангажименти пред тях. Според адвоката използването на различни видове отпуск не е несъвместимо с изборната длъжност и не може да бъде основание за прекратяване на пълномощията.

Във възражението се посочва още, че отпуските са ползвани въз основа на издадени заповеди, които не са били оспорени. Според защитата ОИК няма правомощия да оспорва или да тълкува правото на кмета на отпуск. Цитирани са и разпоредби на Кодекса на труда, както и решение на Конституционния съд от 2020 г., според което преценката по такива случаи трябва да отчита всички конкретни обстоятелства.

Адвокатът изтъква и че мярката за неотклонение „задържане под стража" не е сред изрично посочените в ЗМСМА основания за предсрочно прекратяване на кметските пълномощия. Във възражението е поставен и въпросът какви биха били последиците, ако задържането бъде обявено за незаконосъобразно или ако бъде постановена оправдателна присъда.

Според събраните от комисията документи от 1 януари до 11 ноември 2025 г. Благомир Коцев е отсъствал от работното си място общо 107 работни дни.

От тях 12 дни са били за командировки, 4 работни дни – отпуск при раждане на дете, 83 дни – платен годишен отпуск, а 8 дни – неплатен отпуск.

В справката на общинската администрация са отчетени 37 дни неизползван отпуск от 2024 г. – 17 дни основен и 20 дни допълнителен. За 2025 г. Коцев е имал право на 50 работни дни платен годишен отпуск – 30 основен и 20 допълнителен. Според справката той е използвал общо 83 дни платен отпуск през 2025 г., като 43 са отчетени като основен, а 40 – като допълнителен.

ОИК приема, че кметът има право на 30 дни удължен платен годишен отпуск и на още 20 дни допълнителен отпуск съгласно решение на Общинския съвет от 1999 г. Комисията отбелязва, че това решение е прието извън компетентността на местния парламент, но не е отменено или обявено за нищожно и затова зачита предвидените в него 20 дни, за да не постави Коцев в по-неблагоприятно положение заради порок на акта.

В същото време ОИК приема, че кметът не е имал право да прехвърля неизползвания отпуск от 2024 г. за следващата година. Според мотивите на комисията платеният годишен отпуск трябва да се ползва в рамките на календарната година, за която се полага, а отлагането му е допустимо само при определени законови условия, които не се отнасят за кмет на община.

Комисията стига до извода, че 37-те дни от 2024 г. представляват неоснователно отсъствие. Към тях добавя и осемте дни неплатен отпуск, тъй като според ОИК кметът няма право да ползва такъв.

За сметка на това са зачетени всички 12 дни командировки, четирите работни дни отпуск при раждане на дете, целият основен и допълнителен платен годишен отпуск за 2025 г., както и официалните празници и неприсъствените дни.

В мотивите си ОИК посочва, че последният ден, в който Коцев е имал валидно правно основание да отсъства от работа, е 12 септември 2025 г. – петък.

От първия следващ работен ден – 15 септември, неявяването му на работа е определено като неоснователно. Според комисията едномесечният срок е изтекъл на 15 октомври, а от 16 октомври отсъствието вече е било за повече от месец по смисъла на ЗМСМА.

ОИК отхвърля и довода на защитата, че Коцев е продължил да участва във вземането на решения за работата на общината по време на задържането си. Според комисията правата и задълженията на задържаните под стража са строго регламентирани и не позволяват осъществяване на кметските функции по начина, който длъжността изисква – срещи със служители и граждани, участие в заседания на Общинския съвет и работа по административни преписки.

Комисията не приема и аргумента, че заповедите за заместване са неоспорени административни актове и трябва да бъдат зачетени като такива. Според мотивите те са вътрешноведомствени актове и ОИК е длъжна самостоятелно да прецени дали за отсъствията е имало правно основание.

В решението се посочва още, че причината за неоснователното отсъствие – мярката за неотклонение „задържане под стража" – не може да го оправдае. Комисията се позовава на практика на Върховния административен съд, според която продължителната невъзможност на кмета да изпълнява задълженията си, дори по обективни причини, може да доведе до предсрочно прекратяване на пълномощията.

С тези мотиви Общинската избирателна комисия – Варна прекратява предсрочно пълномощията на Благомир Рубинов Коцев като кмет на общината и анулира удостоверението му за избран кмет от местните избори на 29 октомври 2023 г.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок пред Административния съд във Варна.

На 9 ноември ОИК Варна се събра е по сигнал на Сара Димова, според който кметът Благомир Коцев е използвал неправомерно отпуските си. Самият Коцев определи произнасяне на комисията като опит за подмяна на вота на варненци.

На брифинг той определи случая като пореден опит за политически натиск и за подмяна на волята на избирателите. По думите му ОИК е политически орган, в който мнозинство имат представители на партии от предишното управление на града. Коцев тогава заяви, че ако комисията вземе решение срещу него, ще защити правата си по съдебен път.

Кметът и неговите поддръжници посочиха, че подобни административни и правни действия срещу него се повтарят периодично и ги определят като форма на политически натиск.

Коцев обясни още, че според Закона за местното самоуправление при предсрочно прекратяване на кметския мандат функциите се поемат до края му от заместник-кмет или от общински съветник. Той изрази предположение, че за довършването на мандата му може да бъде избран общински съветник.

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