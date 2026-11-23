Магистратите обаче са го признали за невинен по обвинение за клевета

С глоба от 511 евро се сдоби мъж, унизил публично кмета на карловското село Кърнаре Боньо Бонев. На 16 ноември 2024 г. в присъствието на управника той казал: "Какво прави кметът - прави св**ки на полицаите, за да могат хлапетата да карат мотори."

Бонев завел наказателно дело от частен характер и поискал мъжът да бъде признат за виновен и разгласяването на позорно обстоятелство, защото на 20 ноември 2024 г. публикувал коментар във Фейсбук със следния текст: "А вашият кмет си купува направо камиончета с пари от културния календар на селото". Според обвинението с тази публикация той е разгласил позорно обстоятелство за Боньо Бонев. Състав на Районния съд в Карлово обаче приема, че подсъдимият не е виновен и го е оправдал по това обвинение.

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.