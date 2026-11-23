Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов иска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна, и се разграничава от гласуването им във връзка с мандата на кмета на Варна Благомир Коцев. Това съобщиха от партията във връзка с решението на ОИК - Варна, с което кметът Благомир Коцев бе отстранен. Аргументът на избирателната комисия е, че е отсъствал от работа без правно основание повече от месец през 2025 г.

Бойко Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

На свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна.

"С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Същата препоръка получиха и днес членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ - да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна", пишат от партията на Борисов.