„Да, България" определи решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна за прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев като „нов опит за заличаване на избора на хората".

В позиция, публикувана във Фейсбук, от формацията посочват, че основанието за отстраняването му е използваният платен отпуск през периода, в който Коцев е бил задържан в софийския арест.

Според „Да, България" дните платен отпуск на кмета не са били достатъчни, за да покрият целия период на задържането му. От партията припомнят и че вече има съдебно произнасяне за незаконността на полицейското му задържане, а прокуратурата е била връщана от съда за отстраняване на пропуски в работата си по обвиненията срещу него.

От формацията поставят въпроса дали държавата може да отстрани от поста му избран с гласовете на десетки хиляди граждани кмет, след като именно действия на държавните институции са му попречили да изпълнява задълженията си.

„Това е същината на казуса, по който предстои да се произнесе съдът при обжалване", заявяват от „Да, България".

Решението на ОИК – Варна подлежи на обжалване по съдебен ред.