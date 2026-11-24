"Демократи за силна България" категорично се противопоставя на решението на ОИК – Варна да прекрати мандата на кмета Благомир Коцев. Представителят на ДСБ в комисията гласува против. С това решение ОИК на практика подменя волята на варненци, изразена чрез свободен и демократичен избор. Това пишат в своя позиция от партията.

"Благомир Коцев прекара пет месеца в ареста без влязла в сила присъда. След освобождаването му ОИК прекратява мандата му заради обстоятелства, по които проверката е приключила преди повече от година. Мълчание с такава продължителност, последвано от внезапно решение с предварително изпълнение, поставя сериозни въпроси за мотивите и целта на този акт", пишат още от ДСБ.

"Не приемаме административни процедури да се използват като инструмент за политическо отстраняване на избран кмет. ОИК трябва публично да аргументира решението си и незабавно да публикува протокола от заседанието. Варненци заслужават да знаят защо комисията мълча повече от година и защо решава да действа точно сега", добавят от партията.

"Подкрепяме обжалването на решението и искането за спиране на предварителното му изпълнение. Призоваваме Общинския съвет да не избира временно изпълняващ длъжността кмет, докато съдът не се произнесе по искането за спиране", завършват те.

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна взе решение да отстрани кмета Благомир Коцев от поста му на 23 ноември.По думите на председателя на ОИК-Варна Велин Жеков, цитиран от БТА, решението е взето въз основа на сигнали, подадени до ОИК, които са свързани с отпуските на кмета през миналата година, когато той беше задържан.