Човек на ПП-ДБ в ОИК - Варна, също е гласувал за отстраняването на кмета Благомир Коцев. Това потвърди пред Нова тв Снежана Апостолова, зам.-кмет на Варна.

Предатели винаги има, един човек, който е влязъл от нашата квота в ОИК, е гласувал "за" отстраняването на Коцев, коментира Апостолова по повод решението на Общинската избирателна комисия да отстрани кмета на глада Благомир Коцев заради дните му на платен отпуск за времето, в което той бе в ареста.

Голям абсурд и пълно безобразие е решението на ОИК след една година да реши да разгледа сигнала и да реши, че докато кметът беше задържан, не е бил на работа. В настоящия момент Общинският съвет има право да избере кой да изпълнява длъжността кмет до края мандата, каза Апостолова.

Тя цитира думите на кмета Благомир Коцев, че зад отстраняването му стои Даниел Славов - Дънката, и е свързано с изграждането на тунел под Морската градина, който води до крайбрежната алея, т.нар. Алея Първа.

Това вероятно не са единствените причини, а последните поводи. Този тунел бе включен в един заем, а Коцев оттегли тази точка от заема. Проектът за 350 хил. евро беше изтеглен от бюджета на общината, но вчера общински съветник от "Алтернатива на гражданите" предложи той да бъде включен отново и това бе прието с мнозинство, обясни Апостолова. Групите на "Алтернатива на гражданите" и "Български глас" са бизнес формации и зад тях стоят икономически интереси, допълни тя.

Другата причина вероятно са трите имота, които са изтеглени от програмата на общината. В следващите дни ще се прави нов бюджет за 2027 г., ще се прави нова програма, така че вероятно има кмет, който трябва да включи тези имоти, коментира още Апостолова. Тя разказа, че в Общинския съвет всяка сесия е една малка война. Бюджетът на Варна бе приет два месеца по-късно и не е случайно, че гласуването на ОИК бе точно днес.

Даде и други примери - като разрешения за строеж, които не са подписвани, както и стадиона, където също имало неподписани разрешения за строеж.

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, и той може да спре решението до окончателното си произнасяне. В момента съдът ще определи кой да бъде кмет на Варна, което е жалко, коментира и Николай Владимиров, който е адвокат на Коцев.