Няма да се откажа от битката за Варна, тази вечер беше извършен преврат, каза Благомир Коцев във видеоизявление на официалната си страница във Фейсбук.

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши на заседанието по-рано тази вечер да бъдат прекратени пълномощията на Благомир Коцев като кмет на общината и анулира издаденото му удостоверение. Това съобщи председателят на ОИК Велин Жеков.

Тази вечер Общинската избирателна комисия взе решение да ме отстрани от поста кмет на Варна. Това се случи само два часа след като Общинският съвет на Варна гласува бюджета на града, каза Благомир Коцев. Той свърза решението на ОИК с действията си по време на обсъждането на бюджета и заема за инфраструктура. По думите му е изтеглил две предложения – за изграждане на тунел под Морската градина, водещ към крайбрежната алея, и за продажба на три общински имота.

„Знаете, че изтеглих от бюджета на Варна и от заема за инфраструктура две точки – за тунел под Морската градина, който води до крайбрежната алея, и за продажбата на три общински имота. За никого във Варна не е тайна, че тунелът беше предложение на „Алтернатива за гражданите", а общинските имоти бяха поискани от „Български глас". Осуетяването на тези искания, които са в разрез с очакванията на варненци, е директната, но не и единствената причина за днешното решение на ОИК", обясни Коцев.

В позицията си кметът посочи още, че комисията се е произнесла по сигнал срещу него, подаден преди година, а не по друг сигнал от преди две седмици. Според него това показва, че отстраняването му е било предварително подготвено и представлява наказание за отказа му да се подчини на бизнесмени, които според твърденията му се опитват да влияят върху управлението на Варна.

Нека да е ясно на всички – тази вечер във Варна беше извършен преврат от бизнесмена Данаил Спасов – Дънката. Натискът, който той е оказвал върху ОИК във Варна, може да бъде потвърден не само от самите членове, но и от партийните лидери в София, чиито формации гласуваха днес за моето отстраняване, заяви Коцев.

Олигархията във Варна е по-силна от всякога, по-силна от групировките през 90-те, по-силна от всяка национална власт през 37-те години демокрация в България, каза Коцев в изявлението си. За три години не преклоних глава нито веднъж. Делих килия с рецидивисти в София, за да устоя на бивши барети и контрабандисти във Варна, добави той.

„Не преклоних глава и днес, по време на гласуването на бюджета, когато те посегнаха на малкото обществени блага, които ни останаха. В крайна сметка хората, на които казвам „не" в продължение на три години, решиха, че са изгладнели достатъчно, за да кажат „не" на свободните варненци, които ми дадоха мандат да ги вдигна от общинската трапеза", .

Според Благомир Коцев, ако сега не започне истинската битка срещу мутрите във Варна, то следващият кмет на морската столица, който и да е той, ще трябва да започне всичко отначало, докато градът не бъде окончателно превзет и откъснат от България.

Аз няма да се откажа от борбата за Варна, както знам, че не се отказвате и вие, заяви Благомир Коцев.

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна отстрани от поста кмета Благомир Коцев. По думите на председателя на ОИК-Варна Велин Жеков, цитиран от БТА, решението е взето въз основа на сигнали, подадени до ОИК, които са свързани с отпуските на кмета през миналата година, когато той беше задържан.