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Централната избирателна комисия (ЦИК) ще връчи удостоверенията на избраните за президент - Илияна Йотова, и вицепрезидент - Кирил Вълчев. Това ще стане на официална церемония от 14 часа в сградата на Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на ЦИК.

ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани за президент и вицепрезидент след втория тур на изборите, проведен на 1 ноември 2026 г.

Първоначално церемонията по връчване на удостоверенията бе насрочена за 11 ноември, но беше отложена заради обявения национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.