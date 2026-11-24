За мнимите болни, които полицията в Разградско разкрива последните години, разказа Нова тв.

270 души имат фалшив ТЕЛК и са получавали пенсии с фалшиви диагнози, издавани от лекари в Разград. Има случай, който вече предстои да влезе в съда с три обвинителни акта.

Но той няма общо с друг случай, по който работи прокуратурата в Разград в последно време.

Там действа нещо като агенция за подбор на фалшиви кандидати. Един е човекът, който е действал от областта и това е т.нар. посредник, разказа Нова тв.

Разградски лекари няма в тази нова престъпна схема. Посредникът е този, който стои между желаещи да се пенсионират по този начин и лекарите, които са от София и са четирима, обясни окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

Характерното по това дело е, че посредниците са повече от лекарите. До момента имаме установени петима посредници - четирима в София и един като подизпълнител в Разград, допълни той.

В Разград тази схема нашумя много преди 15 г., тогава желаещите бяха като на опашка пред секционна избирателна комисия и органите на полицията установиха, че се е извършвало такова престъпление. А всъщност тази схема е действала назад във времето за около година-две, разказа още окръжният прокурор.

Това, което сме установили безспорно, че някога назад във времето даден пациент е бил на границата дали да бъде инвалидизиран с определения процент и лекарят очевидно е поддал срещу определена сума да впише заболяване, различно от това, което е констатирал. Оттам насетне вече са изградени тези порочни доверителни отношения и тези, които желаят, им е било съобщено от първия, че по този начин може да се стигне до инвалидизация, разказа Тодоров.

Делото е образувано май месец, тепърва предстоят процесуалните следствени действия и делото ще отиде в Софийска градска прокуратура. Делото е образувано в Разград за извършени документни престъпления от лекарите. Вчера бяха извършени действия в София. Тази нощ документите са пристигнали в Разград и ще бъдат окомплектовани и внесени за запознаване и когато се запознаем, най-вероятно ще бъдат внесени в Софийска градска прокуратура. За нас има организирана престъпна дейност, коментира още Тодоров.