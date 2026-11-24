„Когато тръгнах на пътешествие не очаквах, че ще попадна на такава крайна бедност, завинаги се трогнах от съдбата на децата в Етиопия и никога не мога да забравя очите им, пълни с очакване и надежда за по- добър живот", разказва бизнесдамата Камелия Евгениева от Монтана. Те гледаха на туристите като на хора, които носят пен и чоколейд.

Страната не е развита, орат земята с волове и рало. Атракции за мен бяха, че храних хиените без страх, а също и диви соколи.

Сред екзотиката обаче тя била очарована от децата на тази страна.

„Децата на Етиопия – усмивки, които докосват сърцето! Въпреки бедността и трудните условия, в които живеят, тези деца са невероятно добри, мили и винаги усмихнати! Нещо, което истински ме изненада – вместо пари, те питат и искат химикалки! Толкова малко им трябва, за да бъдат щастливи! Тези искрени усмивки и добри сърца ще останат завинаги в спомените ми!", споделя г-жа Евгениева.

Традиционните етиопски имена обикновено носят дълбок символичен, природен или религиозен смисъл и произлизат предимно от амхарски, оромо, тигриня и библейски корени. В страната няма фамилни имена в западния смисъл — второто име на детето е личното име на бащата .

„Случва се дете с име Алмаз /диамант/ да е слуга от малко или момче Абди, което означава надежда да не може да се изучи. Аз успях да се сприятеля с деца - Абебе/ разцъфтял/, Давит от библейското Давид. Терику означава легендарен, Бируке е благословена и популярното име Йонас, етиопска форма на Йона, предполага се Йоан, Йоана. Заедно бяхме на обяд и на церемония с ароматно кафе", разказва Камелия Евгениева.

„Казват, че дървото се познава по първия си лист ... Първите впечатления в малките населени места бяха ужасяващи, тъжни и се питах възможно ли е някъде живота да застинал в началото на 19 век. В градовете картината беше различна. Етиопия не е само дестинация - тя е вечно докосващо преживяване, тя е тайнствената душа на Африка. Тя е смесица от безкрайни контрасти-древна и модерна, сурова и величествена, свещена и диво необуздана. Етиопия е земя, където времето се измерва по различен начин-минало и настояще. Етиопия трябва да се преживее и аз го направих-останах там 16 дни.„ Посетихме гр Бахир дар, разположен на бреговете на езерото Тана с дълж.88 км, ширина 66 км, дълбочина почти 15 м.Тук преминава река Сини Нил, на която има прекрасни водопади. Димящата вода на водопадите е природно чудо на Етиопия. Следващият град, който посетихме е Лалибела, град построен от техния цар с цел да бъде новият Ерусалим. Известен със скалните си църкви и манастири, включени в световното културно наследство на ЮНЕСКО. Естествено посетихме и столицата Адис Абеба, град с модерни небостъргачи, пазари с аромат на кафе и древни дворци. В столицата е музея на най-древния прародител на човека -ЛУСИ.

Посетихме магичните планини Симиен-Национален парк. Гледката от 3260 м. над морското равнище, спираше дъха ми, прилича на застинало океанско дъно, тучни пасища и огромни плата, където спокойно се разхождаха стада маймуни Гелада, срещахме антилопи. Огромен водопад над ни изуми там. Посетихме град Гондар, Херар. Най-забележителното посещение бе Депресията Данакил. Далол се намира от 100-150 м. под морското равнище почти до границата с Еритрея. НАЙ-ГОРЕЩОТО МЯСТО НА ЗЕМЯТА, където температурите бяха 45 градуса, а достигат и 50. По пътя за Депресията се редуваха вулкани, гейзери, солни равнини и планини, термални извори, заради които пейзажът е оцветен в бяло, оранжево, жълто, синьо. Уникална красота!, изразява възхищението си г-жа Евгениева.

Населението на Етиопия е почти 140 000 000 милиона, тя е втора по население в Африка. 50-60% от хората са неграмотни. Официален език е амхарският, но в страната говорят над 80 езика.

Туризмът не е развит много напоследък. Малки изнесени групи до 10 души посещават страната. Навсякъде бяхме охранявани от местното население с оръжие. В момента има региони, където се воюва с официалните власти.

Децата на Етиопия изглеждат различни, но носят онази невинност, от която изпитваш умиление. Не всички са обхванати в училище.

Етиопия е сред страните с най-висок дял на остро недохранени деца в света. Около 41% от децата страдат от изоставане в растежа (stunting), а над 10% са засегнати от сериозно лишени от хранителни вещества състояния (wasting).

УНИЦЕФ редовно лекува стотици хиляди деца под 5-годишна възраст от тежки форми на остро недохранване.

Сушата и растящите цени на хранителните стоки ограничават достъпа до чиста вода и качествена медицинска грижа, което води до чести епидемии от холера и диария.

Приблизително 5-6 милиона деца в училищна възраст не посещават класна стая. Конфликтите в региони като Тигрей и Амхара са разрушили стотици училища или са ги превърнали в убежища за бежанци.

Грамотността на повечето деца е ниска. Поради пренаселените класни стаи и недостига на материали, огромна част от 10-годишните деца в бедните региони изпитват сериозни затруднения да четат или пишат базови текстове

В Етиопия съществува пропаст между началното и средното образование. Въпреки че записването в началните училища се е подобрило на хартия, по-малко от половината деца успяват да преминат в средно образование, а при момичетата процентът е още по-нисък поради ранни бракове.

По данни на УНИЦЕФ в страната са регистрирани случаи на насилие, детски труд и пагубни традиции.

Над 40% от децата в Етиопия са принудени да работят, за да подпомагат семействата си в селското стопанство или домашния труд, като голяма част от тях се занимават с опасни за здравето дейности.

Въпреки законовите забрани, практиките на детски бракове (около 32% от момичетата) и женско генитално осакатяване (FGM) остават широко разпространени в селските райони.

В някои изолирани племена в долината Омо все още съществува вярването, че деца с определени белези или родени извън брак носят проклятие („минги") и биват изоставяни или убивани, въпреки засилващите се усилия на активисти за изкореняване на този обичай.

Заради вътрешно разселване и бежанци конфликтите са оставили милиони хора без дом. Децата съставляват над 60% от огромното бежанско население в страната (включително пристигащите от съседните Судан и Сомалия), което ги излага на риск от трафик, експлоатация и разделяне от семействата им.

Съдбата на милиони деца в Етиопия е белязана от тежка хуманитарна криза, породена от въоръжени конфликти, климатични бедствия и остра икономическа несигурност. По данни на UNICEF около 6,3 милиона деца се нуждаят от спешна хуманитарна помощ, за да оцелеят и да получат достъп до основни грижи.

Над 7,2 милиона деца са извън образователната система поради разрушени училища, несигурност и принудително разселване. Над 9000 учебни заведения в страната са повредени или затворени заради въоръжени сблъсъци и природни катаклизми.

Вътрешните конфликти в региони като Амхара, Тигрей и Южна Етиопия принуждават стотици хиляди семейства да напуснат домовете си. Освен това страната приема над 1,1 милиона бежанци от съседни държави, като около 60% от тях са деца.

Ограниченият достъп до безопасна питейна вода и здравни грижи води до чести огнища на инфекциозни заболявания като холера и малария. Много деца остават без рутинни ваксинации и елементарна медицинска помощ.

Организации като ООН и УНИЦЕФ осигуряват терапевтична храна, достъп до питейна вода, временни класни стаи и психосоциална подкрепа за пострадалите деца.

Въпреки усилията на хуманитарните екипи, програмите за подпомагане изпитват сериозен финансов дефицит, което ограничава обхвата на помощта в най-труднодостъпните райони.