Върхът на асбейрга. Не трябва да се очаква, че полицията ще установява полицията нарушенията с ТЕЛК, контролът трябва да е на системата - НОИ, националната лекаска комисия. Това коментира по bTV Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите.

Четирима лекари вчера бяха задържани по време на акцията в няколко болници в страната. При нея се проверяват измами, свързани с ТЕЛК. Акцията е на Главна дирекция "Национална полиция".

Сред проверяваните болници са тази в Разград, Първа градска болница в София, както и лечебно заведение в Мездра. По данни на "24 часа" арестуваните четирима лекари имали над 30 000 прегледа за последните 2 години. Те издали и над 4000 направления.

"Ниското заплащане в ТЕЛК. Не може един технически секретар да взема 600 евро, не може един лекар да поручава 1200-1300 евро. Това е основание за наличие на корупция. Те не са осигурени тези хора", каза още Пламен Таушанов.