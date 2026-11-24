"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 17 души са ранени при 14 тежки произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са регистрирани едно тежко и 31 леки произшествия. Има един пострадал.

От началото на месеца в страната са загинали 36 души, а 496 са ранени при 361 катастрофи. От началото на годината при 6140 пътни инцидента 451 души са загубили живота си, а 7651 са ранени. При сравнение с данни за същия период на 2025 г., тази година се отчитат 53-ма загинали участници в движението повече.