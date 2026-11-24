Системата на ТЕЛК може да се промени. Вече имаше една промяна от 2024 г., според която комисиите, които взимат решенията, вече се разпределят на произволен принцип, каза д-р Николай Болтаджиев, бивш член на НЗОК, пред Нова тв.

Той определи като порочна практика това, че телковете се намират в болници, както и че решенията се вземат от лекари. Това е система, по-близка до застрахователната. Това трябва да се отдели от здравеопазването, а и това спокойно може да се върши от изкуствен интелект, каза Болтаджиев. Той даде пример, че на сайта на ЦЗПЗ, сега "Право и здраве", има качен инструмент и всеки може да си въведе документите и да си изчисли ТЕЛК-а, като това става лесно.

Според него трябва да се трудоустрояват хората според проблемите им, а не всички да минават под общ параграф и да получават привилегии.

Проверките на ТЕЛК сега се правят от НОИ, РЗИ, НЕЛК, и при всичко това има очевидно злоупотреби. Но те проверяват ТЕЛК, а не могат да проверят становища за издаване на такъв, каза още експертът.

Проблемите с ТЕЛК не са от вчера, те са от години, системен е проблемът, системата позволява тези проблеми и има ескалация на телковите решения, защото системата позволява много облаги, коментира Добрин Иванов, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.