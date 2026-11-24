Всички очакваме новият състав на ВСС да си отвори очите. Няма да е лесно, но се надяваме поне в състава на този ВСС да има консенсус, че проблемите трябва да бъдат решени. Това коментира проф. Екатерина Салкова - Гетова, избрана за член на новия ВСС от парламентарната квота.

Проф. Екатерина Салкова

Проблемите в съдебната система са отдавна, но добрата новина е, че парламентът изненада приятно всички, като за организира за първи път ясен и прозрачен конкурс, публичен, продължил 3 месеца. Всеки може да отвори сайта на парламента и да прочете пълна информация за нас, коментира и Петьо Славов, също избран от депутатите за член на ВСС. Това е пример и за нас как трябва да се провежда подобна процедура.

По повод критиките, че има членове на новия ВСС, свързани с Борислав Сарафов и Сотир Цацаров, Славов отговори: по делата ще ни познаете.

След като встъпим, първо трябва да се запознаем с информацията, събрана от предходния състав. Смятам, че голямата част от състава ще действа в посока на прозрачност, коментира проф. Салкова.

На въпрос дали би гласувала за отстраняването на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, проф. Салкова отговори: Ако има данни за нейни дисциплинарни нарушения, бих гласувала да бъде осъществено дисциплинарно производство. Общите пътувания са едно, но дали е налице дисциплинарно нарушение трябва да се установи. Независимо за кого се касае.

Всички магистрати трябва да имат доверие в новия ВСС, каза Славов.

ВСС не е орган, който преразглежда дела или дава указания как да се решават дела. Той е кадрови орган, нашата основна функция е да поставим начело на съответните съдебни органи лица с високи професионални и нравствени качества, допълни той.

Когато се допусне компромис с този принцип, както стана при нас не само с главния прокурор, ние влизаме в една обърната реалност - започваме да мислим механизми как да променим нормативната уредба, така че да я нагодим към недостатъците на този административен ръководител, коментира Славов.

Запитан дали ще има голяма ревизия на наследството и трябва ли да има лустрация, той отговори: Задачата на ВСС не е да изземва работата на прокуратурата и съда, а да направи така, че те да започнат да функционират нормално.

Какъв да е профила на главния прокурор и дали министър Иван Демерджиев ще се кандидатира, проф. Салкова отговори: Не вярвам в това, той е действащ министър.

Почтен човек, с много високо ниво на знания, култура и възпитание. Не трябва в никакъв случай егото му да е силно. Много зависи дали, доколко и в каква посока е изявен Аз-ът, описа тя бъдещият кандидат.

Не по-малко важен е изборът на председателя на Върховния административен съд, допълни Славов.

Въпрос на конкретна правна уредба е как ще бъде уреден един избор. Понякога твърде много се доверяваме на по-големите мнозинства. Няма толкова голям проблем в това какво мнозинство се предвижда при избора. По-скоро въпросът е какви хора ще се кандидатират и какви са гаранциите, че ще бъде избрана личност, която би дала добър пример като лице на съответната система. Защото примерът е важен и можем да спорим дали главният прокурор има такива големи правомощия. Голяма част от прокурорите взимат пример от главния прокурор и ако той е почтен професионалист, ще успее да се справи с проблемите, коментира проф. Салкова.

Новите членове на ВСС коментираха и информацията за следени със СРС магистрати и събиране на банка данни.

Трябва да се оповести много точно обмислена част от информацията, за да не се засегне доброто име на редица магистрати, по отношение на които са прилагани СРС-та. В тази система работят изключително добри професионалисти и това, което се говори като ветинг, трябва да не се демотивират допълнително самите магистрати, които съвестно си вършат работата.

Една от основните функции на ВСС е да гарантира независимостта на магистратите. Не сме запознати с подробности, допълни Славов.

Дали имат процедура да изискат тази информация, проф. Салкова обясни: Част от тази информация бе оповестена като статистика. В различни насоки може да се мисли за прилагането на СРС. По отношение на някои магистрати е прилагана много целенасочено. Не можем да поставим знак на равенство за случаите, в които има някакви данни за извършено престъпление, това е част от опитите за оздравяване на системата. Когато има престъпление, вариантите са едни. А когато няма такова и са прилагани СРС само, за да се събира информация така, че да бъдат държани на повод някои магистрати, тогава ситуацията е друга.

Това не можем да го решим, като ВСС нямаме такива правомощия, те са на други органи. Нашите правомощия са да направим така, че органите да работят, а не да им изземваме функциите, допълни Славов.

Изборът на главен прокурор, който да произведе позитивни очаквания в обществото, даде пример Славов какво ще произведе новият ВСС.