Надявам се да има промяна в работата на прокуратурата. Това, че сме избрани от политически партии, не означава, че трябва да следваме техен дневен ред. Това каза Андрей Янкулов по bTV, който беше избран за член на прокурорската колегия на ВСС.

Не са го канили на среща при премиера.

"Хората, които са избрани със своите професионални биографии, биха следвали независимо поведение в съвета. Какво ще се случи, предстои да видим. Моето лично усещане, че през годините, когато съм изпълнявал публични функции, съм го правил само и единствено в обществен интерес. Основната цел за мен е, че трябва да има същностна промяна, по който съществува прокуратурата. Тя трябва да престане да бъде бухалка и чадър", каза още Андрей Янкулов. Зависи от фигурата на главния прокурор.

На бъдещия главен прокурор би трябвало да му се осигури възможност да работи с административни ръководители, изповядващи сходна на неговата философия, уточни Янкулов. От ключово значение ще бъде какви административни ръководители ще се избират в прокуратурата.

"Важно е да се постигат мнозинства. Важно е какъв профил ще се търси. Надявам се хората в състава на съвета да си дават сметка, че е необходима промяна." Така Андрей Янкулов коментира евентуална номинация за бъдещ главен прокурор.