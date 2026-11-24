Кметът на София Васил Терзиев изрази подкрепа за Благомир Коцев, след като на 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията му като кмет. Комисията се позова на отсъствието му от работа през период, в който той е бил задържан.

В публикация в социалните мрежи Терзиев написа:

„Няма прошка, когато спреш схема на хора, които не са свикнали общият интерес да е по-силен от техния личен. Или си поискаш обратно терен, който принадлежи на града. Трудната част на управлението е не само да знаеш какво трябва да се направи, а и да имаш гръбнак да отстоиш интереса на гражданите.

Поздравявам Благомир Коцев, че има смелостта да назове по име хората, които стоят зад този натиск. Знае какво има срещу себе си и не се отказва да прави правилното нещо.

Вярвам, че справедливостта отново ще надделее."

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна отстрани от поста кмета Благомир Коцев. По думите на председателя на ОИК-Варна Велин Жеков, цитиран от БТА, решението е взето въз основа на сигнали, подадени до ОИК, които са свързани с отпуските на кмета през миналата година, когато той беше задържан.