Над 1000 досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици, са образувани през октомври. Това показват данните на прокуратурата и МВР. През септември случаите били 770.

През октомври са проведени 481 специализирани полицейски операции. При тях са открити над 30 кг кокаин, 476 кг марихуана, 390 кг канабис и още 414 кг канабисови стръкове, както и близо 2 кг хероин. Разкрити са и 12 лаборатории и площи за производство и отглеждане на наркотици.

Сред по-големите случаи е акция на ГКПП „Капитан Андреево". При проверка на чуждестранен камион в кабината му са открити 12 пакета с общо 12,63 кг кокаин.Няколко дни по-късно при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници" в областите Ловеч, Монтана и Велико Търново са проверени още два камиона с българска регистрация. В тайник на покрива на едно от ремаркетата са открити 245 кг марихуана, разпределени в 204 пакета. Във втория камион, сред товар с пакетирани месни продукти, са намерени още 17 кг кокаин.

През октомври са проведени и 333 полицейски операции срещу незаконната миграция. Задържани са 23-ма чужденци, пребивавали незаконно в страната. Арестувани са и 47 души за незаконно превеждане през границата или подпомагане на чужденци да пребивават и преминават през България. По тези случаи са образувани 28 нови досъдебни производства.

При една от операциите са задържани 22-ма български и чуждестранни граждани. Проверени са шест адреса, а разследването е установило четири жилища в София, използвани за настаняване и укриване на нелегални мигранти, основно от Иран, Сирия и Ирак. Седем сирийски граждани са привлечени като обвиняеми.

През октомври са влезли в сила 454 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотици, и още 45 за незаконно превеждане през границата и подпомагане на незаконно пребиваващи чужденци.

Междуведомственото звено на прокуратурата и МВР е създадено през август 2023 г. Основната му задача е да подпомага разследванията и да следи образуваните досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици и незаконна миграция.