През шестте месеца на зимния сезон в страната възникват над 2000 пожара, като голяма част от тях са в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Това означава, че най-сериозните рискове често се крият в домовете на хората, а не в обществените и производствените обекти, които са под контрола на пожарната.

„Изключително важно е всеки един от нас да използва в дома си стандартни отоплителни уреди – независимо дали са електрически, на твърдо гориво или на газ. Те трябва да бъдат проверени преди началото на сезона, включително визуално, за да се установи дали има признаци за нарушена функционалност. Обикновено отоплителните уреди са една от основните причини за възникване на пожари", каза по БНТ Алекдсандър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението.

При отопление на твърдо гориво особено важно е комините да бъдат почистени предварително. Необходимо е също така около отоплителните уреди да не се съхраняват горими материали.

„Забранено е в непосредствена близост до един метър от отоплителните уреди да има горими материали. Често възрастни хора поставят дърва, дрехи или други предмети около печките, за да си улеснят ежедневието. Това обаче създава сериозен риск и може да доведе до пожар", предупреди директорът на пожарната.

Друга често допускана грешка е използването на разклонители за включване на електрически отоплителни уреди. По думите на Джартов това не се препоръчва, тъй като тези уреди са големи консуматори на електроенергия. Той обърна внимание и на неправилната употреба на електрическите печки и т.нар. духалки.

„Голяма част от отоплителните уреди не са предвидени да бъдат оставяни без наблюдение. Климатичните системи са проектирани да работят денонощно, но при различните видове отоплителни уреди, като така наречените духалки, не е препоръчително те да бъдат покривани с дрехи или други материали. Не трябва и да се оставят без наблюдение", каза той.

Сред причините за тежки инциденти през последните години е и тютюнопушенето в леглото. Пожарната отчита случаи, при които хора заспиват със запалена цигара, което води до пожари, наранявания и понякога до смърт. Препоръката е да не се пуши в закрити помещения. Пожарната призовава гражданите да проверят и почистят междуетажните площадки, общите пространства и подпокривните помещения. Натрупването на вещи по стълбищата може да се превърне в сериозна пречка при евакуация.

„Отговорността е на самата етажна собственост и на собствениците, които съхраняват горими материали в общите части. При нормални условия тези предмети може да не ни правят впечатление, но когато има задимяване, те могат да се превърнат в смъртоносен капан. Затова не трябва да се складират вещи по стълбищата и площадките, независимо дали са горими или не, защото възпрепятстват евакуацията", заяви Джартов.

Той подчерта, че заключването на общите пространства и блокирането на евакуационните маршрути също създават опасност. По думите му пожарната реагира на сигнали, извършва проверки и издава предписания за отстраняване на установените нарушения. Контролните правомощия на службата в частните жилища обаче са ограничени и проверките там се извършват при подадени сигнали. Сред рисковете при отоплението на твърдо гориво са и конструктивните неизправности в комините, особено в по-старите сгради. Натрупването на сажди и неправилното изграждане или използване на коминните тела могат да доведат до запалване.

Алекдсандър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението: „Когато коминът се запали, се развива много висока температура. В резултат на това може да се възпламени и покривната конструкция. При по-старите сгради има случаи на строителни неизправности, включително греди, изградени в самите комини, което е абсолютно забранено. Всичко това създава предпоставки за тежки пожари."

Той призова гражданите да не подценяват профилактиката и да не отлагат почистването и проверката на отоплителните съоръжения. С настъпването на студентските и коледните празници се увеличава посещаемостта на нощни клубове, ресторанти и други развлекателни обекти. Затова пожарната засилва контрола върху тях. Особено внимание се обръща на изправността на уредите за първоначално пожарогасене и на осигуряването на свободни евакуационни изходи.

„Изключително важно е да бъдат проверени всички уреди за първоначално пожарогасене, но евакуационните изходи са ключови. Имаше тежки инциденти в Европа, при които загинаха хора именно защото евакуационните изходи са били заключени", посочи Джартов.

Той припомни, че за помещения, в които могат да пребивават повече от 100 души, има изисквания вратите да бъдат оборудвани с т.нар. антипаник брави.

Алекдсандър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението: „Тези врати не трябва да бъдат заключвани по начин, който да възпрепятства евакуацията. Дори когато са заключени отвън, при натиск отвътре от страна на хората те трябва да се отключват, така че да бъде осигурена възможност за бързо напускане на помещението."

Джартов беше категоричен и че използването на фойерверки и друга пиротехника в закрити помещения е забранено. Именно подобни средства за забавление са причина за някои от тежките пожари. Освен при пожари екипите на пожарната участват и в спасителни операции при тежки пътнотранспортни произшествия, паднали дървета и други инциденти.

„Имаме сравнително добро разпределение на екипите в страната. До една минута след получаването на сигнала нашите служители потеглят към мястото на произшествието. Времето за пристигане вече зависи от конкретното местоположение и пътните условия", заяви главен комисар Джартов.

Той посочи, че през последните дни силният вятър е довел до множество сигнали за паднали дървета и клони, които също изискват намесата на пожарникарите. По думите му сравнението на статистиката показва, че пожарите са с около 11% по-малко спрямо същия период на предходната година, докато спасителните дейности и помощните операции са се увеличили с 27%. Попитан какво трябва да правят гражданите при тежки катастрофи и дали присъствието им помага на спасителните екипи, Джартов отбеляза положителна промяна в поведението на хората.

Алекдсандър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението: „В общия случай хората помагат. Това, което прави впечатление при нас, независимо дали става дума за пожари или за пътнотранспортни произшествия, е, че сякаш започва да се променя културата на българина. Голяма част от хората искат да помогнат, а не да създават паника или да пречат на спасителните действия. Това е положителната новина."

В края на разговора главен комисар Александър Джартов коментира и темата за възнагражденията на служителите в системата на МВР и дискусиите около бюджета. Той посочи, че към момента няма конкретна информация за промени в заплащането, но подчерта, че мотивацията на пожарникарите не се изчерпва с финансовото възнаграждение.

„Ако решите да ставате милионер, пожарната не е вашето място. Пожарната е кауза и мисия за всеки един от нас. Парите не са най-важното нещо в живота на тези хора. Особено когато става дума за тежки инциденти и за хора, пострадали при катастрофи, трудно може да им обяснявате и да им говорите за пари. Парите са средство, те не са целият живот. Това е дълг и служба", заяви Александър Джартов.