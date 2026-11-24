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Синтетична дрога иззеха служители на полицията във Велико Търново. В понеделник в областния град е спрян за проверка лек автомобил. При претърсване в колата под една от предните седалки е установен плик, съдържащ кристалообразно вещество. Полевият наркотест същото е установил, че кристалите са метаамфетамин. Водачът – 35-годишен местен жител, е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Той е известен на полицията и осъждан, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

При последвала проверка на шофьора за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на метаамфетамин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

По случая са образувани преписка и досъдебно производство.