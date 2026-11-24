Снежана Апостолова ще го замести като кмет на Варна

Отстраненият от длъжност кмет на Варна Благомир Коцев заяви, че ще обжалва решението на Общинската избирателна комисия.

„Кукловодите на Общинската избирателна комисия на Общинския съвет взеха решение да направят преврат във Варна и да отстранят кмета на града", обясни Коцев ден след освобождаването му.

Според него решението е „плод на желанието им да владеят цялата община, включително и кметството, както са свикнали да го правят от десетилетия назад".

„Вчера на заседанието на Общинския съвет беше гласуван бюджетът и огромен заем, с който трябваше да реализираме всички инфраструктурни проекти, по които работим през последните две години. Сега тези пари ще отидат в джобовете им. Варна никога не е имала независим кмет преди този мандат. Десетилетия наред градът бе управляван чрез страх и овладяване на администрацията. Още по времето на Кирил Йорданов, а след това и при Иван Портних. Тези феодали искат Варна да остане тяхно владение завинаги", заяви Благомир Коцев.

Той призова гражданите към по-активно участие в обществения живот, критично мислене и ангажираност по време на избори.

„Това може да се промени с активна гражданска дейност, с критична мисъл, с гласуване на изборите и с отстояване на позициите на всеки един гражданин. Три години нямахме възможност да дишаме в тази община, за да вършим истинска работа. Бяхме под обсада. Работихме срещу мутри, които се бореха срещу нас, защото вече не получаваха част от трапезата, на която бяха свикнали", заяви Коцев.

Той коментира и трудностите пред опитите за промяна в управлението на града, като посочи, че част от фирмите, работили с общината през предходни периоди, продължават да изпълняват дейности. Според него това затруднява както почистването на Варна, така и усилията за ограничаване на презастрояването.

„Няма как да изчистим града толкова лесно, когато фирмите, които те са назначили, все още продължават да работят във всеки един бранш. Няма как да искаме градът да не се бетонира, когато строителните разрешения са издавани десетилетия наред. Няма как да няма съпротива срещу мен, когато се опитвахме да въведем регулация в строителството, така че да не се бетонира всяка градинка и всяко междублоково пространство и да има ред", посочи той.

"Издал съм заповед заместник-кмет да ме замества днес и през следващите дни – Снежана Апостолова, заместник-кмет по социалните дейности и здравеопазването", заяви Коцев.

Той заяви още, че случващото се в момента ще го мотивира да се кандидатира отново за кмет на Варна на следващите местни избори.

„Надявам се най-вече да мотивира варненци да гласуват, да имат критично мислене, да се интересуват и да четат между редовете", заяви Коцев.

На въпрос дали наистина има представители на неговата квота в Общинската избирателна комисия са гласували за отстраняването му, Благомир Коцев каза следното:

„Двама са. Единият вече отдавна е излязъл от нашата партия. Той е част от „Прогресивна България", доколкото знам, тъй като е бил част от Районната избирателна комисия по време на последните избори. Имало е огромен натиск в Общинската избирателна комисия да се гласува в определена посока – ясно е каква, включително и мотивация чрез пликове", заяви Коцев.

На 23 ноември Общинската избирателна комисия – Варна прекрати пълномощията на Благомир Коцев заради установени нарушения, свързани с отпуските му през миналата година, когато той беше задържан в ареста. Решението беше взето с 20 гласа „за" и 6 „против". Председателят на комисията Велин Жеков уточни, че са разгледани два сигнала от 2025 г.

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