Полицаите в Горна Оряховица задържаха 24-годишен местен жител за нарушаване на съдебна заповед за защита от домашно насилие. Вчера съдействие в полицейското управление е потърсила 21-годишна жена от с. Кесарево. Тя обяснила, че съпругът й е нарушила забраната да я доближава. След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство.

От ОДМВР Велико Търново съобщиха още за 38-годишен от Павликени, който вече е обвиняем за причиняване на телесна повреда на съпругата си. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през юли тази година той е причинил на съпругата си лека телесна повреда.

Наложена му е мярка за неотклонение «подписка».