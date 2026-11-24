По-възрастният мъж нападнал пръв, глобен е с 230 евро

Мъж от Асеновград ще трябва да плати глоба от 230 евро, след като се напи и нападна с шамари и юмруци племенника си. Това се е случило вечерта на 20 ноември т. г. на ул. "Росица".

Племенникът изпил около 400 г водка и отишъл в дома на майка си, където гледал телевизия и сърфирал в интернет. Около 23 часа дошъл вуйчо му, също солидно почерпен, но с бира, двамата се скарали и по-възрастният мъж започнал да удря сина на сестра си. Другият не се оставил и боят се пренесъл в двора на къщата. Била извикана полиция, но двамата продължили да се удрят и обиждат и се наложило да бъдат отведени в Районното.

Били им съставени актове за дребно хулиганство, но състав на Районния съд в Асеновград намира, че племенникът е невинен. Вуйчото обаче е санкциониран с глоба, която е близка до максималния размер по съответния указ.