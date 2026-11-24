"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 68 са сигналите за последствия от влошената метеорологична обстановка в страната през изминалата нощ, съобщиха от Дирекция "Национална система 112" във фейсбук страницата си.

Получените обаждания в столицата са осем - две за паднали дървета, пет за ламарини, представляващи опасност, и един за паднал стълб, допълват от националната система.

Най-много сигнали за паднали дървета са постъпили от областите Русе – 12, Стара Загора – седем, Сливен – шест, Пловдив – пет и Пазарджик – четири. По три сигнала за паднали дървета са постъпили от Велико Търново, Разград и Хасково, по два от Плевен, Шумен и Търговище, пише БТА.

Сигнали за опасно надвиснали ламарина на обществени места са регистрирали в област Велико Търново и Шумен. В област Ловеч без електричество е едно населено място. За паднала мазилка и стълб са сигнализирали граждани от областите Варна и Ловеч.

Информация за пострадали и бедстващи хора не е постъпвала. Всички сигнали са предадени своевременно на компетентните структури за реакция.

Два инцидента с паднали дървета имаше снощи в община Казанлък, написа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов в профила си във Фейсбук.

За днес е обявен жълт код за силен вятър в 18 области в страната. От НИМХ съветват хората да внимават за летящи във въздуха предмети.