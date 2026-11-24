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Решението на ОИК Варна за отстраняването на кмета Благомир Коцев по никакъв начин няма отношение към решения, позиции или становища на органи на ДПС. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС.

"Действията на членовете на ОИК Варна, като изборен орган, пораждат множество съмнения относно мотивите, с които е предприето решението", посочват още от ДПС.

На 23 ноември Общинската избирателна комисия – Варна прекрати пълномощията на Благомир Коцев заради установени нарушения, свързани с отпуските му през миналата година, когато той беше задържан в ареста. Решението беше взето с 20 гласа „за" и 6 „против". Председателят на комисията Велин Жеков уточни, че са разгледани два сигнала от 2025 г.

Коцев заяви, че ще обжалва решението и обвини Даниел Славов-Дънката за случилото се.

Заместник-кметът по социалните дейности и здравеопазването Снежана Апостолова ще го замести като градоначалник.