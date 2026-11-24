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Пожар е възникнал тази сутрин в къща в троянския квартал „Лъгът“, като е пострадала 70-годишна жена, която живее в имота, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

Сигналът за пожара е подаден в 6:03 часа. На място са изпратени два екипа на пожарната. Жената е потърсила медицинска помощ, като след прегледа е освободена.

Изгорели са покривът, покъщнината и части от сградата, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова. Техника на общинското дружество „Комунални услуги“ подпомага действията по ограничаване на пожара. За пострадалата жена са осигурени място в Общинския център за временно настаняване, дрехи и храна, посочи кметът, цитирана от БТА.

На място са заместник-кметът Николай Райковски, управителят на „Комунални услуги“ Стефан Добрев и ръководителят на Комплекса за социална политика Марияна Николова.

По информация на ОД на МВР – Ловеч няма опасност за съседните сгради и други хора. Предстои оглед за установяване на причините за пожара, уточниха от полицията.