Адвокатът на Благомир Коцев Марин Пандов ще обжалва както решението на Общинската избирателна комисия – Варна за предсрочно прекратяване на кметския мандат, така и допуснатото предварително изпълнение. Жалбите са подготвени, а екипът е работил по тях през цялата нощ, съобщи юристът.

Двете производства първоначално се движат заедно, но впоследствие се разделят. Според Пандов съдът трябва да се произнесе по-бързо по искането, свързано с предварителното изпълнение.

Той очаква това да стане приблизително в рамките на месец, докато разглеждането на основната жалба може да отнеме около два месеца. Сроковете обаче са инструктивни, уточни адвокатът.

До влизането в сила на решението на ОИК функциите на Коцев ще се изпълняват от някой от заместник-кметовете му. Едва след окончателното приключване на съдебните производства, ако решението бъде потвърдено, може да се пристъпи към процедурата по Закона за местното самоуправление и местната администрация за избор на общински съветник или кмет, който да довърши мандата.

Пандов обърна внимание, че според него ОИК е трябвало да се произнесе по сигналите за отпуските още на 21 ноември 2025 г. По думите му забавянето с почти една година е довело до хипотезата, при която вместо варненците да изберат нов кмет на частични избори, решението кой да заеме поста до края на мандата може да бъде взето от Общинския съвет.

„Не мога да кажа защо е това забавяне, но мога да кажа, че законовият срок за произнасяне е изтекъл на 21.11.2025 г.", заяви адвокатът.

Той посочи и редица други според защитата процесуални нарушения в процедурата.

Пандов твърди, че Коцев и адвокатите му не са били надлежно уведомени за намерението на комисията да гласува прекратяването на мандата. Макар на сайта на ОИК да е имало съобщение за заседание, според юриста обявеният дневен ред не е включвал вземане на подобно решение.

„Кметът има право да присъства както лично, така и да вземе становище", посочи Пандов. Той определи това като един от доводите, които защитата ще изложи пред съда.

Адвокатът коментира и възможността Общинският съвет да избере човек, който да довърши мандата на Коцев, преди да са приключили съдебните процедури. Според него подобно решение също би било незаконосъобразно и би подлежало на съдебен контрол.

По отношение на предварителното изпълнение Пандов обясни, че правната ситуация е по-сложна.

Коцев не може сам да подписва актове и заповеди, но това не означава, че е налице окончателно разрешаване на спора за мандата му. До произнасянето на съда определени действия от името на общината ще бъдат извършвани от упълномощен заместник-кмет. Това е Снежана Апостолова, за чието упълномощаване Коцев е подписал заповед.