Целта е да ограничим злоупотребите до минимум, ако продължим с тези темпове на издаване на ТЕЛК решения - бюджетът няма да издържи

Може да подкрепим добри и аргументирани предложения на опозицията за бюджета

Благомир Коцев дължи отговор на много въпроси, касаещи Баба Алино и друго незаконно строителство, но аз не одобрявам начина, по който се подменя вотът на гражданите. Това каза премиерът Румен Радев по повод отстраняването на варненския кмет от ОИК късно снощи.

Въпросите за мотивите трябва да бъдат отправени към партиите, които имат членове в ОИК – Варна и са гласували за решението. Подобни проблеми има в много български общини, но предсрочното сваляне на кметове чрез избирателни комисии означава подмяна на вота на българските граждани. Аз очаквам да чуем като общество мотивите на тези членове и партии защо свалиха г-н Коцев от кметския пост, добави премиерът.

Днес се провежда и Национален съвет за хората с увреждания, за да се обсъдят вкараните промени в Закона за здравето и проблемите в системата. Вчера пък полицията и прокуратурата направиха арести за издаване на фалшиви решения в София, Разград и Мездра.

"Ние вече организираме един цялостен подход към този проблем по няколко причини. Първо, това е огромно натоварване за бюджета, което расте прогресивно всяка година. Ако ние продължим с тези темпове на издаване на ТЕЛК решения, както виждате, немалка част от тях са фалшиви, никой бюджет не може да издържи. И още нещо – хората виждат какво става. Това действа деморализиращо на голяма част от нашите граждани, когато виждат как здрави хора са с ТЕЛК и ползват привилегиите, които той дава, а не достигат достатъчно средства за хората, които наистина се нуждаят от тях. Така че нашият подход е да ограничим до минимум злоупотребите с ТЕЛК, за да можем да насочим средствата към хората, които наистина имат нужда. Те заслужават повече внимание и повече подкрепа", каза още премиерът.

Тази седмица държавни служители в ключови агенции пък протестират с щафетни стачки с искане за увеличение на заплатите. "Хората в Агенцията за социално подпомагане, НОИ, са изключително натоварени, психически натоварени, защото всички тези проблеми в нашето общество, всички социални проблеми минават през тях. Ние наистина високо ценим тяхната работа. Правим възможното с този бюджет, за да има повече средства и увеличение на заплатите. Към момента това са възможностите", каза още Радев.

Премиерът коментира и критиките на опозицията за бюджета. "Повече няма да се оправдаваме с предишното управление и с опозицията. Но бих ги посъветвал, когато отправят своите критики, също да си спомнят какво са правили, за да бъде днес бюджетът това, което е. Разбира се, че сме отворени там, където има разумни предложения, да отговорим на тях. Но държа на едно - когато опозицията прави своите предложения, нека не гледа само отделен сектор, а да погледне бюджета в неговата цялост. Когато някой прави предложение, нека да каже как ще преконфигурираме балансите в бюджета, защото той е с определен финансов лимит. Така че нека предложат как да се вместим в този финансов лимит, ако искат да преразпределим средствата между различните сектори. Това се отнася за всички представители. Ако наистина направят аргументирани и обосновани предложения, мисля, че нашето парламентарно ръководство ще ги разгледа в тяхната цялост", каза още премиерът.

Радев очаква от всички номинирани за Висшия съдебен съвет да се възстановят чувството за справедливост. "Аз мисля, че критериите бяха формулирани много ясно, подходът беше ясно определен, така че разчитам, че са избрани хората с най-добрите професионални качества и съответствие на длъжностите, които ще заемат. Важното е, че българският парламент намери сили да отговори на изискванията на Цялото ни членство. Вие знаете от години ние говорим непрекъснато за необходимата смяна на Висшия съдебен съвет и това е най-сетне факт", каза още Радев.